Toyota ci ripensa? Ritorno ai comandi fisici, svolta dopo il boom dei touchscreen

Negli ultimi 15 anni, molti costruttori hanno progressivamente sostituito i pulsanti con touchscreen, seguendo una tendenza che puntava a concentrare sempre più funzioni digitali all'interno dell'abitacolo. Sembrava la strada giusta per soddisfare la richiesta di nuova tecnologia a bordo e la semplificazione della gestione di un’auto. E invece…

Dalla corsa ai touchscreen ai primi dubbi

Oggi Toyota riconosce che questa scelta potrebbe essere stata portata troppo avanti sulla nuova RAV4 (guarda nuova Toyota RAV4). Il SUV mantiene alcuni comandi fisici, come la manopola del volume, i controlli della temperatura e le scorciatoie dedicate alle modalità di guida, mentre altre funzioni, come ventilazione, distribuzione dell'aria e riscaldamento dei sedili, sono state integrate nel sistema di infotainment.

Toyota pensa al ritorno ai comandi fisici monitorando le richieste dei clienti

Le parole del manager

Nel corso di un'intervista al magazine australiano Drive, Yoshinori Futonagane, manager del progetto RAV4, ha spiegato che inizialmente l'obiettivo era quello di spingersi ancora oltre nell'integrazione delle funzioni sul display (leggi l'intervista al magazine). Le sue dichiarazioni restano inequivocabili: ''Vedo che al momento ci sono tantissime cose sugli schermi. Qual è il minimo indispensabile che possiamo fare usando interruttori fisici? Perché stavamo cercando di concentrare più elementi sullo schermo.'' Lo stesso responsabile ha poi confermato che l'azienda seguirà attentamente il giudizio dei clienti: ''Se necessario, sì, lo faremo'', riferendosi alla possibilità di reintrodurre ulteriori interruttori.

Toyota potrebbe rivedere il bilanciamento fra touchscreen e pulsanti analogici

Anche in Cina cambiano le preferenze

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la Cina, mercato spesso considerato il principale sostenitore degli abitacoli dominati dagli schermi. Secondo Futonagane, però, le preferenze dei clienti stanno evolvendo. Le sue parole sono riportate senza modifiche: ''Non lo volevano'', riferendosi alle reazioni verso le Toyota più orientate ai display. E ancora: ''Volevano manopole e interruttori''. Per questo motivo il costruttore starebbe già riportando alcuni controlli tradizionali su altri modelli.

Toyota non esclude una riduzione dei comandi a sfioramento secondo il manager Yoshinori Futonagane

Un dibattito ancora aperto

La discussione sull'equilibrio tra schermi e comandi tradizionali resta centrale nel settore automotive. Alcuni marchi continuano a puntare sull'interfaccia completamente digitale, mentre altri, come Volkswagen, stanno reintroducendo progressivamente i controlli tradizionali. La disponibilità di Toyota a rivalutare le proprie scelte dimostra che il confronto tra innovazione tecnologica, ergonomia e sicurezza è tutt'altro che concluso. Voi come la pensate?

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