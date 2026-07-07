Toyota GR Yaris 2026, l'hot hatch giapponese da 280 CV si rinnova: le novità

Toyota ha tolto i veli alla nuova GR Yaris 2026 e come palcoscenico ha scelto il Rally di Roma Capitale. La Casa giapponese non poteva scegliere una location migliore dato lo stretto legame tra la piccola sportiva e il mondo del motorsport.

Cosa arriva con il nuovo Model Year? Oltre a una serie di novità per l'abitacolo, arriva un nuovo setup per l'assetto. L'obiettivo è quello di rendere ancora più divertente guidare la GR Yaris, una hot hatch che ha da saputo conquistato gli appassionati.

Cosa cambia nella nuova GR Yaris 2026?

Toyota GR Yaris 2026, 2/4 posteriore

Le novità sono tutte ispirate al mondo delle corse. Partiamo quindi dal volante che è stato ridisegnato basandosi sulle indicazioni ricevute dai piloti professionisti, con l'obiettivo di migliorare il controllo e mantenere il focus sulla strada. Una lavoro tutto tranne che banale dato che gli ingegneri hanno perfezionato la forma e la dimensione attraverso ripetuti test in pista. Come risultato, il diametro del volante è stato ridotto di 5 mm a 360 mm per consentire azioni più rapide. Contestualmente, l'area dell'impugnatura è stata ampliata per avere maggiore controllo.

Ma non è finita qui perché il lavoro sul volante è continuato, rivedendo il layout dei comandi grazie all'esperienza dei piloti che possono dover ruotare di 180 gradi il volante senza cambiare presa. Nei volanti tradizionali ciò può portare a pressioni accidentali e involontarie dei pulsanti: per evitarlo, il nuovo layout sviluppato da Toyota sposta tutti i comandi in una posizione più strategica.

Andando avanti con le novità, la nuova GR Yaris 2026 include anche la Driver Monitor Camera. Si tratta di un dispositivo di sicurezza che rileva segnali di distrazione o affaticamento ed è integrato con l’Emergency Driving Stop System. Per migliorare ulteriormente la dinamica di guida, la Casa giapponese ha introdotto i nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Race che garantiranno maggiore grip. Beneficiano di modifiche al disegno del battistrada, alla struttura interna e alla mescola, migliorando le performance sportive e riducendo al contempo il rumore di rotolamento.

Per sfruttare al meglio le nuove gomme che garantiscono maggiore trazione, Toyota ha rivisto il setup degli ammortizzatori anteriori e posteriori. Sfruttando, inoltre, quanto imparato in categorie come Super Taikyu e il Campionato Rally Giapponese, i tecnici hanno rivisto pure la taratura dell’EPS (Electric Power Steering). Ottimizzata pure la rigidità della barra di torsione e grazie anche a un aggiornamento del software di controllo, la gamma di intervento dell’assistenza allo sterzo, anche in frenate intense e curve ad alto carico, è stata ampliata.

Il motore non cambia e abbiamo sempre il 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 280 CV.

Prezzi

Toyota GR Yaris 2026, sfoghi dell'aria

Quanto costa la nuova GR Yaris 2026? Il nuovo listino della Circuit è ora fissato a 53.000 euro in relazione alle novità di prodotto. Per la versione Aero Performance, che aggiunge anche sedili e volante riscaldati rispetto alla MY25, il listino è ora di 59.000 euro.

Due edizioni speciali

Toyota GR Yaris 2026, cerchi

Se pensavate che fossero finite le novità, vi sbagliavate. Oltre alle versioni Circuit e Aero Performance, il nuovo Model Year introduce anche due Edizioni Speciali: la Ogier 9XWorld Champion e la Morizo RR, già presentate in anteprima europea in occasione del WRC di Montecarlo.

La prima si riconosce grazie alla colorazione esclusiva Gravity Black, un nero opaco scelto proprio da Ogier. Neri anche i cerchi forgiati, mentre sul frontale campeggia il tricolore francese e il blu torna anche per le pinze dei freni. Al posteriore ritroviamo lo spoiler della Aero Performance, e sia esternamente che internamente sono presenti dei badge specifici per questa versione. Questa edizione speciale è disponibile unicamente con il cambio manuale a 6 rapporti a un prezzo di 75.000 euro.

La seconda edizione speciale è dedicata al presidente Toyota Akio Toyoda, la Morizo RR (Morizo è il nome da pilota di Toyoda).

Toyota GR Yaris 2026, interni

Il design si caratterizza per una livrea nella colorazione Gravel Khaki. La dotazione prevede innanzitutto il cambio automatico DAT, per continuare con il cofano motore in carbonio, stesso materiale della vistosa ala posteriore sviluppata direttamente al Nurburgring. Completano la dotazione i cerchi forgiati nella tinta Matte Bronze, le pinze dei freni gialle e i profili aerodinamici sotto le portiere. Per questa versione speciale il listino è di 85.000 euro.

E per i vecchi modelli c'è un aggiornamento

Per tutte le GR Yaris Model Year 2020 in poi è in arrivo un aggiornamento della centralina che permette di migliorare le prestazioni. Arrivano 20 Nm extra per un totale di 380 Nm, servosterzo elettrico personalizzabile (Light /Heavy), reattività acceleratore personalizzabile (Original /Quick /Control) e impostazioni personalizzabili per GR-FOUR 4WD (55:45/45:55/50:50). L'update non è gratuito ma costa 900 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026