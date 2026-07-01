Toyota guarda al cielo: con Joby Aviation per produrre taxi volanti

Toyota guarda anche alla mobilità aerea e alcuni anni fa aveva investito in Joby Aviation, un'azienda specializzata nello sviluppo di velivoli elettrici a decollo verticale (eVTOL). L'obiettivo era quello di arrivare a sviluppare taxi volanti elettrici da utilizzare come nuova forma di mobilità a corto raggio nelle grandi città. Partnership che adesso fa un ulteriore passo avanti. Le due società hanno infatti annunciato la creazione di una nuova joint venture denominata Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company.

Verso la produzione di taxi volanti

La joint venture avrà sede in California e Toyota deterrà una quota di controllo del 51% nella nuova società. L'obiettivo finale è quello di combinare il ''lavoro pionieristico di Joby nell'aviazione elettrica con la competenza di Toyota, riconosciuta a livello globale, nei sistemi di produzione e nell'eccellenza operativa''.

Toyota Joby Aviation taxi volanti

Dettagli precisi non sono stati comunicati ma Toyota e Joby Aviation hanno fatto sapere che il lavoro della joint venture si concentrerà inizialmente sulla creazione delle basi per la produzione commerciale. Si impegneranno inoltre per raggiungere ''l'eccellenza produttiva, con particolare attenzione al miglioramento della produttività, della qualità e dei costi''. Ancora più importante, la joint venture aumenterà la capacità produttiva di Joby e le consentirà di soddisfare al meglio la domanda prevista per il suo velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale.

Il taxi volante di Joby Aviation

Il velivolo elettrico a decollo verticale (eVTOL) di Joby Aviation nasce per integrare le soluzioni di mobilità tradizionali. Nelle grandi città, ad esempio, permetterà di offrire collegamenti, ad esempio, con gli aeroporti, agevolando gli spostamenti che altrimenti sarebbero penalizzati da un traffico sempre più caotico. Il velivolo su cui sta lavorando dispone di sei rotori e può trasportare quattro passeggeri e un pilota. La velocità massima è di oltre 300 km/h. Per la massima sicurezza di volo, dispone di sistemi di ridondanza.

Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha commentato così la nuova collaborazione con Joby Aviation:

Fin dalla nostra fondazione, siamo stati guidati dalla filosofia di rendere la mobilità accessibile a tutti. Nel corso del tempo, abbiamo continuato ad ampliare il significato di mobilità. Consideriamo la mobilità aerea come una naturale estensione di questa filosofia, dalla terra al cielo, e come un modo per apportare nuovo valore alla vita delle persone e alla società. Per noi è davvero significativo affrontare questa sfida insieme a Joby, un partner che condivide la nostra stessa visione. Crediamo che questo rafforzamento del rapporto rappresenti un importante passo avanti nella realizzazione della società della mobilità del futuro.

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Pubblicato da Redazione, 01/07/2026