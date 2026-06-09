Nuovi Go-Kart Toyota GR, il progetto che punta a creare i piloti di domani

Toyota da sempre punta a offrire qualcosa di speciale quando si parla di auto sportive o motorsport. Stando a quanto riporta la stampa giapponese, il prossimo progetto riguarda i Go-Kart. Pare che infatti la casa automobilistica abbia in progetto di realizzare un impianto dove andare a costruire tra le 1.000 e le 2.000 unità all'anno. Il sito scelto si troverebbe nella prefettura di Aichi. I Go-Kart, inoltre, sembra che saranno proposti con il marchio GR.

Per formare i giovani piloti

Secondo Nikkei, i Go-Kart saranno costruiti su ordinazione e avranno un prezzo intorno ai 300.000 yen che al cambio sono circa 1.620 euro. Se confermato, si tratterebbe di un prezzo interessante visto che questi veicoli possono arrivare a costare molto di più. Pare che il contenimento dei prezzi sarà possibile grazie all'utilizzo di ''tecnologie di produzione automobilistica''. I costi contenuti sono importanti perché Toyota vuole che i Go-Kart creino una nuova generazione di appassionati di auto. Infatti, potrebbero incoraggiare più ragazzi ad avvicinarsi agli sport motoristici. Secondo Nikkei, il numero di licenze per kart utilizzate nelle competizioni è crollato da 9.730 nel 1995 a 3.250 lo scorso anno. Si tratta di un calo del 66% in trent'anni, una tendenza che Toyota intende invertire.

Dettagli precisi ancora non ce ne sono. Possibile che ne sapremo di più con l'avvicinarsi del debutto sul mercato. Sembra che questi Go-Kart saranno venduti presso i concessionari GR e nelle piste di Go-Kart. Si dice inoltre che l'azienda stia valutando la possibilità di commercializzare i prodotti anche al di fuori del Giappone.

Immagini ufficiali dei Go-Kart Toyota ancora non ce ne sono. Tuttavia, potrebbero chiamarsi GR TG-RR. Insomma, un progetto sulla carta molto interessante. Non rimane che attendere novità per saperne molto di più. Li vedremo anche in Europa? La possibilità che la casa giapponese possa commercializzarli fuori dal mercato locale c'è. Non rimane che pazientare per capire se in futuro ci sarà qualche possibilità di vederli pure nel Vecchio Continente.

Fonte: Nikkei

[Immagine copertina realizzata con AI]

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026