Per acquistare queste speciali Toyota GR Yaris, l'unico modo è vincere una lotteria

Toyota GR Yaris è una piccola sportiva che da subito ha conquistato gli appassionati grazie alle sue doti dinamiche. Vettura che negli anni è stata costantemente affinata dalla casa automobilistica e non sono mancate anche versioni speciali come la GR Yaris Morizo ​​RR e la GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Entrambe saranno prodotte in serie limitata. In attesa della loro disponibilità in Europa, Toyota ha aperto gli ordini in Giappone. Per questo mercato saranno realizzati 100 esemplari di entrambi i modelli.

Abbiamo detto ''aperti gli ordini''? In realtà non è esatto perché chi è interessato ad acquistare uno di questi esemplari dovrà essere anche molto fortunato. Non basterà, infatti, staccare un assegno, rispettivamente di 9.000.000 di yen (48.600 euro) o di 8.450.000 yen (45.600 euro). Infatti, sarà necessario anche vincere una lotteria...

GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

Le auto saranno assegnate in base a un sorteggio

Non è una novità per il Giappone quando si parla di auto realizzate in serie limitata. I clienti entro il 9 giugno dovranno candidarsi attraverso una procedura online. I vincitori di questa ''lotteria'' saranno poi annunciati il primo luglio, mentre le prime consegne partiranno all'inizio del mese di agosto. Per chi non riuscirà ad aggiudicarsi la piccola hot hatch, Toyota ha previsto una sorta di premio di consolazione. L'azienda venderà modellini in scala 1/43 sia della Morizo ​​RR che della Ogier 9x Edition.

Due hot hatch davvero molto speciali

Entrambi questi modelli era stato svelati al Salone di Tokyo 2026, come la massima espressione della GR Yaris. La Morizo ​​RR è stata progettata in collaborazione con Akio Toyoda, sulla base della sua esperienza alla guida della vettura durante la 24 Ore del Nürburgring. È dotata di sospensioni e servosterzo elettrico con taratura personalizzata, oltre a una modalità di guida ''Morizo ​​Mode'' dedicata che blocca la trazione integrale su una ripartizione fissa della coppia 50:50. Vettura che si caratterizza anche per la presenza di uno specifico body kit aerodinamico che contribuisce a rendere più aggressivo il suo look.

La Sébastien Ogier 9x World Champion Edition adotta una livrea total black. Deriva dalla GR Yaris Aero Performance che è stata ulteriormente personalizzata. Grazie alla collaborazione con il pilota di rally è stata messa a punto la mobilità di guida Seb Mode che offre una ripartizione della coppia 40:60 a favore del posteriore, affiancata da una seconda modalità Morizo ​​ottimizzata per lo sterrato.

Entrambe le versioni speciali della GR Yaris montano lo stesso motore tre cilindri turbo da 1,6 litri da poco più di 300 CV (in Giappone, in Europa la potenza è inferiore). La Morizo ​​RR utilizza il cambio automatico a otto rapporti, mentre la Ogier 9x mantiene il cambio manuale a sei rapporti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026