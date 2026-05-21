Nuova Toyota Hilux elettrica arriva in Italia: caratteristiche e prezzi

Dopo la versione Mild Hybrid, arriva in Italia la nuova Toyota Hilux elettrica. Si tratta della prima volta che nel nostro Paese viene proposta la versione a batteria del pickup giapponese che comunque promette di offrire la stessa esperienza d'uso del modello con motore endotermico.

Rispetto alla Toyota Hilux Mild Hybrid che già conosciamo, il modello elettrico presenta lo stesso design tranne che per alcuni dettagli che permettono di riconoscerlo. Il frontale, per esempio, si caratterizza per la presenza di una griglia chiusa vista l'assenza del motore a benzina. L'aerodinamica è poi stata ottimizzata per migliorare l'efficienza e di serie ci sono specifici cerchi da 17 pollici sempre ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. L'abitacolo, invece, presenta la medesima impostazione della Hilux Mild Hybrid.

Toyota Hilux elettrico

Dunque, anche sul modello elettrico troviamo una plancia che si caratterizza per uno sviluppo orizzontale. Non manca ovviamente la tecnologia a partire dal quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Centralmente è invece stato collocato il display touch sempre da 12,3 pollici del sistema infotainment Toyota Smart Connect che dispone dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Parte della dotazione della Hilux elettrica, le porte USB-C anteriori per ricarica e trasferimento dati e le porte USB posteriori. Il sistema di navigazione integra le stazioni di ricarica e ottimizza i percorsi, contribuendo a ridurre i tempi di sosta e migliorare l’efficienza operativa.

Il motore elettrico

Se Toyota Hilux Mild Hybrid può contare su di un 4 cilindri diesel di 2,8 litri da 204 CV, la versione elettrica propone invece un powertrain dotato di due motori elettrici: quello anteriore da 112 CV e quello posteriore da 176 CV. La potenza combinata è di 196 CV. Questo schema permette di disporre della trazione integrale. Il tutto è alimentato da una batteria che può contare su di una capacità di 59,2 kWh per un'autonomia WLTP di 255-257 km. In corrente continua, l'accumulatore può essere ricaricato fino a una potenza di picco di 150 kW (fino all’80% in circa 30 minuti). In corrente alterata, invece, fino a 11 kW.

Hilux elettrico continua a offrire quelle capacità in off-road che da sempre troviamo sul pickup giapponese. Con 212 mm di altezza da terra, angoli di attacco e uscita di 29 ° e 25 ° e una profondità di guado di 700 mm, offre lo stesso livello di prestazioni della versione Mild Hybrid. La capacità di traino raggiunge 1.600 kg e, insieme a una portata fino a 750 kg, conferma l’idoneità di questo modello agli impieghi professionali, anche a quelli più impegnativi.

Toyota Hilux elettrico

Ovviamente, non può mancare il Toyota T-MATE con Toyota Safety Sense di terza generazione, cioè un ampio pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.

Allestimenti e prezzi

Nuova Toyota Hilux elettrica è proposta esclusivamente in configurazione doppia cabina e in due allestimenti, ICON e PREMIUM. Già dalla versione base troviamo di serie, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, selettore Multi - Terrain (MTS) con Assistenza nella guida in discesa (DAC), pedana posteriore di accesso al cassone, Toyota Smart Connect con display touchscreen HD da 12,3 pollici e wireless smartphone integration (Apple CarPlay e Android Auto), telecamera posteriore di assistenza al parcheggio, controllo stabilità rimorchio (TSC), cruscotto digitale con schermo a colori da 12,3 pollici, sedili anteriori riscaldabili (guidatore e passeggero).

I prezzi? A partire da 58.000 euro (IVA e MSS escluse). Per la versione PREMIUM ci vogliono 61.000 euro (IVA e MSS escluse). Per il lancio Toyota ha pensato a un’offerta speciale, proponendo la versione elettrica allo stesso prezzo promozionale della corrispondente versione Mild Hybrid. Il costo scende così a 41.500 euro (IVA e MSS escluse). Disponibile anche con finanziamento con un tasso del 5,99 % ed una rata di ingresso di 299 euro con incremento di 30 euro per la versione superiore. Per chi preferisce il noleggio, l’offerta KINTO prevede una rata di 569 euro, IVA esclusa, per 48 mesi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026