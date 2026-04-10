Nuova Toyota Hilux, il pickup arriva in Italia con il diesel Mild Hybrid: ecco i prezzi

La nuova generazione della Toyota Hilux si appresta ad arrivare in Italia. La casa automobilistica ha infatti dato il via agli ordini del nuovo pickup nella versione con motorizzazione Mild Hybrid. La nona generazione di uno dei modelli più importanti della gamma del marchio giapponese aveva fato il suo debutto alla fine del 2025 e poi era stata portata a gennaio 2026 al Salone di Bruxelles.

Toyota Hilux

Il nuovo pickup, esterni ed interni

Nuova Toyota Hilux misura 5.320 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.800 mm altezza, con un passo di 3.085 mm. Disponibile solamente nella variante con doppia cabina, il pickup si riconosce per un frontale che è stato completamente ridisegnato con gruppi ottici Full LED sottili, collegati tra loro da una fascia centrale che integra il lettering TOYOTA. Cofano, parafanghi, portellone e sovra fanali sono del tutto nuovi e di serie troviamo cerchi in acciaio da 17 pollici o in lega da 17 e 18 pollici a seconda dell'allestimento scelto.

Pure l'area di carico è stata rivista. Nuovo è il portellone con una maniglia nera resa più pratica da utilizzare. La retrocamera del pickup non è più collocata all’interno della maniglia, ma adesso la troviamo nella parte inferiore in un alloggiamento dedicato, verniciato in tinta con la carrozzeria. Per rendere più semplice l'accesso al cassone, adesso c'è una pedana robusta con una portata di 275 kg. Anche l'abitacolo ha fatto un deciso passo avanti con l'introduzione della nuova generazione della Toyota Hilux.

Toyota Hilux

La plancia si caratterizza per uno sviluppo orizzontale e integra adesso un quadro strumenti digitale da 7 o da 12,3 pollici a seconda dell'allestimento scelto. C'è poi un sistema infotainment da 9 o da 12,3 pollici in base alla versione. Presenti Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione prevede pure pad per la ricarica wireless, nuove prese USB anteriori e posteriori, vani portaoggetti ampliati e sedili riprogettati per offrire maggiore sostegno e comfort durante i viaggi più lunghi.

Motore

Sotto al cofano c'è un 4 cilindri diesel di 2,8 litri Mild Hybrid da 204 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e alla trazione integrale. Il pickup può contare su di una capacità di guado fino a 700 mm e sul Multi - Terrain Select, che ottimizza automaticamente il comportamento del veicolo in base alla superficie. Il carico utile massimo è di una tonnellata e la capacità di traino è pari a 3,5 tonnellate. Sul fronte degli ADAS, c'è il pacchetto Toyota T-Mate, che integra l’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense che potrà migliorare grazie al supporto agli aggiornamenti OTA.

Allestimenti e prezzo

La gamma della nuova Toyota Hilux si compone delle versioni Hilux, Icon, Premium, Invincible. I prezzi? La versione base parte da 41.400 euro più IVA (51.608 euro chiavi in mano).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026