Nuovo Toyota Hilux: il pick-up porta a bordo più tecnologia, ma con lo stesso spirito fuoristrada

Giunto alla sua nona generazione, il pick-up Toyota Hilux, vero bestseller della casa giapponese (guarda la homepage d Toyota), si rinnova completamente e per la prima volta nella sua storia, introduce una variante 100% elettrica. Vediamo come cambia il 4x4 asiatico.

Design “Cyber Sumo” e struttura rinforzata

Innanzitutto, l’Hilux 2026 introduce uno stile completamente rinnovato denominato Cyber Sumo, che abbandona il precedente tema “a testa di martello”. Il frontale adotta fari a LED sottili, una griglia a nido d’ape in tinta con la carrozzeria e prese d’aria angolari che enfatizzano la robustezza del pick-up.

La versione elettrica si distingue per un paraurti esclusivo e una griglia chiusa, a sottolineare la sua identità a zero emissioni. Il profilo laterale mantiene la struttura del modello precedente, ma con parafanghi ridisegnati e cerchi dal design più aggressivo. Sul retro, le nuove luci a LED e il paraurti con gradini laterali migliorano funzionalità e accessibilità.

Nuovo Toyota Hilux: debutta la nono generazione del pick-up besteller della casa giapponese

Abitacolo digitale e praticità tradizionale

Gli interni di Toyota Hilux sono stati completamente riprogettati. La plancia presenta uno schermo di infotainment da 12,3 pollici (8 pollici nelle versioni base) e un quadro strumenti digitale di pari dimensioni.

Nonostante l’aggiornamento tecnologico, restano i comandi fisici per le funzioni principali, come climatizzatore e audio, per garantire una gestione intuitiva anche durante la guida off-road.

Elementi come il volante derivato dal Land Cruiser, il nuovo pomello del cambio e i vani portaoggetti multipli mantengono la vocazione pratica del modello.

Nuovo Toyota Hilux: abitacolo tutto nuovo e più digitale

Motorizzazioni e variante a batterie

A seconda del mercato, nuovo Toyota Hilux sarà proposto con:

motore turbodiesel da 2,8 litri, anche mild-hybrid

motore benzina da 2,7 litri

nuova versione elettrica (Hilux BEV) con due motori e potenza combinata di 193 CV

Il pacco batteria da 59,2 kWh garantisce un’autonomia di 240 km nel ciclo WLTP. Altra grande novità: Toyota prevede di mettere in commercio una variante a celle a combustibile a idrogeno entro il 2028.

Nuovo Toyota Hilux: anche 100% elettrico con 193 CV e 240 km di autonomia ''green''

Capacità di carico e prestazioni off-road

Toyota Hilux (guarda Toyota Hilux Diesel MHEV) mantiene le tradizionali doti di robustezza e versatilità che lo contraddistinguono fin dalle origini.

Portata utile: fino a 1.000 kg per i modelli a combustione interna

Capacità di traino: fino a 3.500 kg

Versione elettrica: 715 kg di carico e 1.600 kg di traino

Il telaio a longheroni IMV aggiornato, il nuovo servosterzo elettrico e le sospensioni rielaborate migliorano comfort e controllo, mentre il sistema 4WD part-time con differenziale bloccabile e Multi-Terrain Select assicura le massime prestazioni anche nel fuoristrada più impegnativo.

Nuovo Toyota Hilux: frontale massiccio e con sottili fari full LED

Debutta a fine 2025 come m.y. 2026

Il lancio di Toyota Hilux è previsto per dicembre 2025 in Europa e Australia, con successivo lancio in Asia nel 2026. Le versioni e i prezzi dettagliati saranno comunicati più avanti, confermando l’impegno del marchio nel mantenere il pick-up tra i modelli più apprezzati nel segmento. Voi cosa ne dite di questo 4x4? Vi piacciono questi veicoli da lavoro? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2025