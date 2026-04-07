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Dalla pista al fast food: Toyota GR GT3 diventa un giocattolo per Mc Donald’s

Avatar di Alessandro Perelli, il 07/04/26

38 minuti fa - Modellino GR GT3 protagonista della nuova campagna

Toyota e McDonald’s rilanciano la loro collaborazione in Giappone con la GR GT3: modellini, concorso e contenuti digitali nell’Happy Meal per i ragazzi

La divisione Gazoo Racing di Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia) rinnova la collaborazione con Mc Donald's in Giappone, portando la GR GT3 all’interno dell’Happy Meal.

Toyota e McDonald’s per la supercar

L’iniziativa accompagna l’evoluzione del modello da concept a futura protagonista delle competizioni GT3 globali.

Il modellino, realizzato da Tomica, riproduce fedelmente il design aggressivo della vettura, distinguendosi per dettagli come il pacchetto aerodinamico e gli scarichi laterali, elementi che anticipano anche la futura supercar stradale.

Toyota e McDonald's: il modellino della GR GT3 nell'Happy Meal dei fast food giapponesi

Modellini e contenuti digitali per il pubblico

Il progetto non si limita al semplice giocattolo: attraverso un QR Code presente sulla confezione, gli utenti possono accedere a esperienze digitali interattive. La linea 2026 include diversi veicoli, distribuiti in più fasi:

  • Dal 10 al 23 aprile: Town Ace, Skyline della polizia, camion dei pompieri
  • Dal 24 aprile al 7 maggio: Caravan ambulanza, Dyna carro attrezzi, altri mezzi

Dall’8 maggio, tutti i nove modelli saranno disponibili. Il modellino della GR GT3 resta il pezzo più ambito, anche grazie a una possibile variante con livrea alternativa (guarda Toyota GR GT e GR GT3).

Toyota e McDonald's: la supercar in scala ridotta in colorazione nera e sponsor dedicato

Concorso creativo e strategia di marketing

La campagna include anche un concorso dedicato alla personalizzazione della livrea della GR GT3, aperto a fan di tutte le età. Gli utenti possono scaricare un template e proporre il proprio design, con la possibilità di vincere un regalo esclusivo.

L’iniziativa si inserisce in una strategia consolidata: dopo le collaborazioni legate a GR Supra, GR Corolla e GR86, il brand continua a unire motorsport e intrattenimento, rafforzando la propria visibilità presso un pubblico sempre più ampio. A voi o ai vostri figli piace questa idea legata al mondo del motorsport in miniatura? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2026
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