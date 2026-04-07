Dalla pista al fast food: Toyota GR GT3 diventa un giocattolo per Mc Donald’s

La divisione Gazoo Racing di Toyota (guarda la homepage di Toyota Italia) rinnova la collaborazione con Mc Donald's in Giappone, portando la GR GT3 all’interno dell’Happy Meal.
Toyota e McDonald’s per la supercar
L’iniziativa accompagna l’evoluzione del modello da concept a futura protagonista delle competizioni GT3 globali.
Il modellino, realizzato da Tomica, riproduce fedelmente il design aggressivo della vettura, distinguendosi per dettagli come il pacchetto aerodinamico e gli scarichi laterali, elementi che anticipano anche la futura supercar stradale.
Toyota e McDonald's: il modellino della GR GT3 nell'Happy Meal dei fast food giapponesi
Modellini e contenuti digitali per il pubblico
Il progetto non si limita al semplice giocattolo: attraverso un QR Code presente sulla confezione, gli utenti possono accedere a esperienze digitali interattive. La linea 2026 include diversi veicoli, distribuiti in più fasi:
- Dal 10 al 23 aprile: Town Ace, Skyline della polizia, camion dei pompieri
- Dal 24 aprile al 7 maggio: Caravan ambulanza, Dyna carro attrezzi, altri mezzi
Dall’8 maggio, tutti i nove modelli saranno disponibili. Il modellino della GR GT3 resta il pezzo più ambito, anche grazie a una possibile variante con livrea alternativa (guarda Toyota GR GT e GR GT3).
Toyota e McDonald's: la supercar in scala ridotta in colorazione nera e sponsor dedicato
Concorso creativo e strategia di marketing
La campagna include anche un concorso dedicato alla personalizzazione della livrea della GR GT3, aperto a fan di tutte le età. Gli utenti possono scaricare un template e proporre il proprio design, con la possibilità di vincere un regalo esclusivo.
L’iniziativa si inserisce in una strategia consolidata: dopo le collaborazioni legate a GR Supra, GR Corolla e GR86, il brand continua a unire motorsport e intrattenimento, rafforzando la propria visibilità presso un pubblico sempre più ampio. A voi o ai vostri figli piace questa idea legata al mondo del motorsport in miniatura? Diteci la vostra.