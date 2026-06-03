Toyota GRMN Corolla, ancora più estrema e cattiva per divertirsi tra le curve

Toyota vuole ancora offrire ai suoi clienti delle vere hot hatch, sportive in grado di far divertire davvero chi ha la fortuna di mettersi al loro volante. La GR Corolla è proprio un perfetto esempio di quello che la casa giapponese è in grado di proporre. Adesso, però, Toyota ha voluto alzare ulteriormente l'asticella e ha svelato un nuovo gioiello. Si tratta della GRMN Corolla una versione ancora più affilata e grintosa della sportiva. Sarà disponibile in Giappone, Nord America e Australia. Per il momento niente Europa dato che la GR Corolla non è offerta nel Vecchio Continente dove invece è venduta la GR Yaris. La GRMN Corolla sarà comunque disponibile in quantità limitate.

GRMN Corolla, frontale

Ancora più divertente da guidare

Per mettere a punto la nuova GRMN Corolla, Toyota ha scelto il Nürburgring. Del resto, le curve dell'inferno vere sono l'ideale per mettere a punto le nuove sportive. Inoltre, la casa giapponese ha sfruttato quanto imparato nella Super Taikyu Series giapponese. La nuova hot hatch può quindi contare su di un aggressivo pacchetto aerodinamico che la rende immediatamente riconoscibile. Tra le novità del pacchetto aerodinamico, una nuova presa d'aria sul cofano, delle feritoie sui parafanghi anteriori e un paraurti anteriore rivisto con l'integrazione di nuove alette aerodinamiche.

GRMN Corolla, posteriore

Al posteriore, invece, troviamo un nuovo alettone di dimensioni maggiori, regolabile su cinque livelli. Il lavoro nello sviluppo ha permesso anche di rivedere il setup dell'assetto per rendere la sportiva ancora più divertente da guidare tra le curve. Toyota ha infatti sviluppato ammortizzatori anteriori e posteriori su misura per la GRMN Corolla, completi di nuove molle. Inoltre, la vettura può contare su nuovi cerchi in lega color bronzo che adottano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, da 245/40 su tutte e quattro le ruote.

Tra le ulteriori novità disponibili sulla GRMN Corolla, modifiche al servosterzo elettrico oltre al sistema di trazione integrale rivisto per ottimizzare la distribuzione della coppia sull'asse posteriore per migliorare la stabilità durante la guida ad alta velocità.

GRMN Corolla, interni

Ci sono alcune modifiche anche all'abitacolo dove adesso sono presenti nuovi sedili avvolgenti, inserti in fibra di carbonio e un volante rivestito in Alcantara, con indicatore rosso a ore 12.

Il motore non cambia

Sotto al cofano troviamo sempre il 3 cilindri turbo di 1,6 litri da 305 CV e 415 Nm di coppia. Toyota commercializzerà la GRMN Corolla esclusivamente con cambio manuale a sei marce. Più avanti arriverà anche la nuova Corolla Morizo ​​RR, che beneficerà di molti degli stessi aggiornamenti ma sarà venduta con il cambio automatico a otto rapporti, anziché con il cambio manuale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026