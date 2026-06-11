Toyota al lavoro su di una sportiva a motore centrale con trazione integrale

Toyota attraverso il marchio GR punta a voler portare al debutto nuove sportive che sappiamo emozionare alla guida. A inizio anno abbiamo visto ad esempio, la nuova Toyota GR GT con un V8 biturbo di 4 litri abbinato a un sistema ibrido. Ma non è finita qui perché la casa giapponese ha già confermato di essere al lavoro su di una sportiva a motore centrale che molti indicano già come l'erede della MR2. Pare inoltre che arriveranno la nuova Celica insieme a una nuova generazione della Supra. Insomma, nei prossimi anni Toyota potrebbe disporre di una gamma di sportive molto interessante.

Tornando alla nuova sportiva a motore centrale, lo sviluppo sta procedendo alla luce del sole nel senso che la casa giapponese sta sfruttando la sua partecipazione alla Super Taikyu Series con il Concept M a motore centrale per far evolvere e migliorare questa architettura. Come sottolineato più volte dal presidente di Toyota, Akio Toyoda, il motorsport rappresenta un importante banco di prova per tutte le auto ad alte prestazioni del marchio.

Una versione speciale della GR Yaris, nota appunto come Concept M, sta contribuendo a dare vita alla futura MR2. Ha partecipato a diverse gare nell'ultimo anno, la più recente delle quali al Fuji Speedway, dove si è qualificata al secondo posto.

Toyota FT-Se

Nuovo motore 4 cilindri

Il cuore pulsante della Concept M e della nuova MR2 sarà il nuovo motore che Toyota sta sviluppando, un quattro cilindri turbo da 2 litri noto come G20E. Nella sua configurazione base non dovrebbe avere problemi a raggiungere i 400 CV, mentre una variante destinata al mondo delle competizioni pare che potrebbe tranquillamente superare quota 500 CV di potenza.

Attraverso i molti test con la Concept M, Toyota ha concluso che abbinare la configurazione a motore centrale alla trazione integrale, anziché alla trazione posteriore, è la soluzione migliore per raggiungere gli obiettivi prestazionali prefissati. Secondo Naohiko Saito, responsabile dell'ingegneria di Toyota GR, ''questa configurazione è nuova per noi, ma dai test iniziali abbiamo riscontrato che la combinazione di un motore centrale e trazione integrale offre la soluzione migliore per una guida ad alte prestazioni''.

Si vocifera che sulla nuova MR2, il motore di 2 litri sarà abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, lo stesso già visto su alcune versioni di GR Yaris e GR Corolla. Prototipi della nuova MR2 non si sono ancora visti e quindi non sappiamo come sarà davvero. Tuttavia, si pensa che alla fine possa avere un aspetto simile alla concept car Toyota FT-Se del 2023. Alla fine del 2025, Toyota aveva depositato la domanda di registrazione dei marchi GR MR2 e GR MR-S in Giappone, confermando ulteriormente l'ipotesi del ritorno della sportiva.

Fonte: AutoExpress

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/06/2026