Vendite auto 2026, Toyota domina: BYD crolla del 35% nel primo trimestre

BYD vuole superare le vendite di Toyota in 5 anni per diventare la prima casa automobilistica al mondo. Ma come stanno andando le vendite delle principali case automobilistiche in questo 2026? Una risposta la prova a dare Felipe Munoz, noto analista automotive che attraverso la sua pagina Instagram ''carindustryanalysis'' ha pubblicato la classifica delle case automobilistiche che hanno venduto di più nel primo trimestre del 2026, cioè da gennaio a marzo. Classifica molto interessante perché fa anche un confronto con il 2025.

Toyota domina mentre BYD perde terreno

Non appare per nulla strano trovare Toyota al primo posto di questa classifica con 2.263.683 auto, un dato comunque in calo del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A seguire troviamo il marchio Volkswagen con 1.137.183 auto vendute, in flessione del 6,4%. Terzo gradino del podio per Hyundai con 933.984 veicoli (-1,6%). Abbiamo poi Suzuki, Ford e Nissan.

BYD non va oltre la decima posizione con un pesante calo del 35,4% (615.913 auto). Tra i marchi europei, dalla dodicesima posizione in già troviamo Mercedes, BMW, Renault e Audi che chiude la top 15. Tranne Renault, sono tutti in calo rispetto al Q1 2025.

Numeri interessanti che mostrano uno spaccato di come è iniziato il 2026. A questo punto sarà interessate scoprire i dati globali del primo semestre dell'anno per capire se queste tendenze al ribasso che mostrano la maggiore parte dei principali marchi stanno continuando o c'è stata qualche ripresa.

Sarà interessante capire meglio l'andamento di BYD che nella top 15 è la casa automobilistica che mostra la flessione più importante.

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