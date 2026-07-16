BYD sfida Toyota: vuole diventare il primo costruttore di auto al mondo

Il più grande produttore al mondo di auto? Toyota che detiene questo primato oramai da diversi anni, tenendosi dietro e a distanza, il Gruppo Volkswagen. BYD sta crescendo rapidamente in tutto il mondo grazie a un piano particolarmente aggressivo. A quanto pare, la casa cinese vuole mettere Toyota nel suo mirino con l'obiettivo di superarla in pochi anni.

BYD fa davvero molto sul serio e punta a superare la casa giapponese entro 5 anni, pur senza accedere al mercato statunitense. Lo ha fatto sapere Stella Li, vice presidente esecutivo di BYD.

BYD vuole diventare il produttore di auto numero uno al mondo

Questa dichiarazione che dimostra ancora una volta le grandi ambizioni della casa automobilistica, sono state rilasciate poco dopo che BYD aveva tagliato il traguardo dei 17 milioni di veicoli NEV (a nuova energia e cioè Plug-in ed elettrici) prodotti.

BYD Shark

Il milionesimo veicolo NEV di BYD è uscito dalla linea di produzione nel maggio del 2021. Nel novembre 2024, BYD aveva prodotto 10 milioni di veicoli a nuova energia. All'azienda sono poi bastati sei mesi per passare da 15 a 17 milioni di NEV assemblati. Numeri che fanno capire bene la velocità con cui stia crescendo questa casa automobilistica.

Nel primo semestre del 2026, BYD ha venduto 1.777.321 auto a livello globale, in calo del 16,1% rispetto all'anno precedente. Le consegne sul mercato interno sono diminuite del 45,9%, attestandosi a 795.169 unità. Tuttavia, la crescita costante delle vendite all'estero potrebbe compensare il calo registrato sul mercato interno nel prossimo semestre. Quindi, l'azienda dovrà rimboccarsi le maniche se davvero punta a battere Toyota che nel 2025 ha venduto oltre 11 milioni di vetture a livello di Gruppo.

Non serve il mercato americano

Tornando a Stella Li, ha dichiarato al Financial Times che BYD si è prefissata questo ambizioso obiettivo e che lo raggiungerà portando avanti una crescita organica. Ha sottolineato che questo risultato può essere raggiunto senza dipendere dal mercato statunitense, che impone dazi elevati sulle auto prodotte in Cina. Inoltre, ha affermato che BYD non ha bisogno di acquisire case automobilistiche per incrementare le vendite e superare Toyota. Qualora in futuro si presentasse un'opportunità adeguata, l'azienda non esclude l'acquisizione di marchi di lusso europei. Tuttavia, al momento non ci sono obiettivi di acquisizione specifici.

Non è la prima volta che BYD parla della volontà di superare Toyota e, adesso, tornare a ribadire questo obiettivo. Lo scorso anno, BYD ha venduto 4,55 milioni di auto a livello globale. La strada da fare è quindi ancora molta.

Fonte: CarNewsChina

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