Denza Bao 5 debutta in Europa: 544 CV, vera anima off-road e lusso premium

A Goodwood, Denza, marchio Premium di BYD, non si è limitata a portare la sportiva elettrica Denza Z che con i suoi 1.600 CV intende diventare un punto di riferimento del mercato delle auto ad alte prestazioni. La casa automobilistica ha infatti portato anche Denza Bao 5, un SUV che strizza l'occhio al mondo dei fuoristrada che presto debutterà sul mercato europeo per entrare in diretta concorrenza con i modelli di marchi del calibro delle Land Rover.

Adotta un powertain ibrido Plug-in con tecnologia DMO (Dual Mode Off-road), la medesima presente sul pick-up BYD Shark svelato di recente. Gli ordini in alcuni mercati partiranno presto con le consegne attese entro la fine dell'anno. Per il momento i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Ibrido Plug-in con oltre 500 CV

Il cuore pulsante è quindi un powertrain ibrido Plug-in dotato di un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 150 CV abbinato a due motori elettrici, uno per asse per poter così disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a ben 544 CV, con una coppia di 760 Nm. Nonostante un peso che sfiora le 3 tonnellate, Denza Bao 5 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima è di 180 km/h.

Denza Bao 5

Le unità elettriche sono poi alimentate da una batteria LFP (Blade Battery di BYD) dotata di una capacità di 31,8 kWh che permetterà un'autonomia in elettrico di circa 90 km secondo il ciclo WLTP. Autonoma combinata, elettrico + benzina, di oltre 800 km. L'accumulatore può essere ricaricato anche in corrente continua fino a una potenza di 100 kW.

Dotazione da vero fuoristrada

Anche se Denza punta a inserire questo modello nel segmento dei SUV premium, le caratteristiche tecniche della Denza Bao 5 sono da vero fuoristrada. Troviamo infatti un telaio a longheroni e tre differenziali elettronici autobloccanti. La versione top di gamma, si chiama ''Ultimate'', sarà dotata anche del sistema ''DiSus-P'' già presente sulla Denza Z9 GT completamente elettrica che permette di gestire l'assetto in maniera dinamica, riducendo il rollio. Grazie a questo sistema, in determinati scenari l'altezza da terra può raggiungere i 310 mm, con angoli di attacco e di uscita rispettivamente di 39 e 34 gradi, cinque gradi in più rispetto alla versione Elegance (allestimento ''base'').

Denza Bao 5

Denza Bao 5 misura 4.888-4.921 mm in lunghezza a seconda della versione scelta e può contare su di un passo di 2.800 mm. Il bagagliaio offre 475 litri che possono salire a oltre 1.700 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Interni e tecnologia

All'interno della Denza Bao 5 si trovano in totale tre schermi. Oltre al quadro strumenti digitale e al display da 15,6 pollici del sistema infotaiment, c'è un ulteriore schermo destinato al passeggero anteriore da cui è possibile accedere ad alcune impostazioni dell'auto oltre alle funzioni d'intrattenimento. Sono presenti anche un impianto audio a 18 altoparlanti della casa francese Devialet, un vano refrigerato nella console centrale, quattro prese USB, un caricabatterie wireless per smartphone (due nella versione Ultimate) e sedili massaggianti per conducente e passeggero anteriore.

La versione Ultimate aggiunge anche il riscaldamento e la ventilazione dei sedili anteriori e posteriori. La Bao 5 è disponibile in sette colori esterni, mentre per gli interni è possibile scegliere tra 3 colorazioni per i rivestimenti.

Fonte: AutoExpress

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026