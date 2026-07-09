Questa è la nuova BYD Denza Z: Coupé, Spider o Racing ma sempre con 1.600 CV

Disponibile nelle varianti Coupé, Spider e Racing, promette accelerazioni fulminee, una velocità massima fino a 350 km/h e ricarica dal 10 al 97% in circa 9 minuti

Aspettavamo il suo debutto al Goodwood Festival of Speed 2026 e così è stato. Stiamo parlando della nuova Denza Z, una sportiva elettrica che punta a entrare in concorrenza con i modelli ad altissime prestazioni dei marchi europei. Può essere vista come la risposta cinese alla Porsche 911, alla Mercedes-AMG GT e alla Maserati GranTurismo. I numeri del suo powertrain sono comunque straordinari e le prestazioni sono da riferimento. Denza Z diventa il modello di punta della gamma Denza, marchio premium di BYD.

BYD Denza Z

Sono 3 le versioni in cui sarà proposta: Coupé, Spider e la versione Racing pensata espressamente per la pista. Sul sito italiano della casa automobilistica è già arrivata ma ancora non si può configurare. Gli ordini si dovrebbero aprire a breve in alcuni mercati europei. Per il momento sappiamo che nel Regno Unito partirà da 142.900 sterline (167.450 euro). Le prime consegne dovrebbero partire entro la fine dell'anno.

Nata per le prestazioni e costruita per vincere

Così la descrive la casa automobilistica all'interno del suo sito ufficiale. Del resto, la sua scheda tecnica è davvero raffinatissima. Il cuore pulsante è infatti composto da ben 3 motori elettrici per una potenza di sistema da oltre 1.600 CV. Già da qui si capisce bene che si tratta di una sportiva che vuole lasciare il segno.

Denza Z Coupé: 1.604 CV, 1.204 Nm di coppia, da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi e 300 km/h di velocità massima

Denza Z Spider: 1.604 CV, 1.204 Nm di coppia, da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi e 300 km/h di velocità massima

Denza Z Racing: 1.604 CV, 1.204 Nm di coppia, da 0 a 100 km/h in 1,96 secondi e 350 km/h di velocità massima

BYD Denza Z

La supercar elettrica cinese adotta un'architettura a 1.000 CV e grazie alla Blade Battery 2 è possibile ricaricare ad altissima potenza. Dalle colonnine Fast Charging di BYD da 1.500 kW è possibile ricaricare l'accumulatore da 76 kWh dal 10 al 97% in circa 9 minuti e c'è pure il supporto al V2L. L'autonomia? 410 km la Coupé, 400 km la Spider e 380 km la Racing.

Pensata per le strade europee

Denza Z è stata messa a punto per le strade europee e configurata sia per la strada che per la pista. Per garantire una dinamica di guida di altissimo livello, il telaio adotta la tecnologia DiSus-M. Troviamo quindi ammortizzatori a controllo elettronico con sistema predittivo (la Racing adotta molle elicoidali). L'impianto frenante è composto da freni carboceramici con pinze a sei pistoncini all'anteriore.

BYD Denza Z

Denza Z: esterni e interni

La nuova Denza Z misura da 4.780 mm a 4.870 mm di lunghezza, a seconda della variante e della presenza o meno dell'alettone posteriore opzionale. La sportiva è larga 1.990 mm e alta 1.330 mm o 1.350 mm, con un passo di 2.780 mm per tutte le varianti. Con il suo frontale basso e affilato, il cofano corto e la silhouette slanciata con abitacolo avanzato, la Denza Z sembra più una supercar che una GT. La parte anteriore della Z presenta un ''S-Duct'', simile a quello che si trova sulla hypercar Ferrari F80, che convoglia l'aria attraverso il muso e fuori dal cofano per aumentare la deportanza. Insieme a tutti gli altri elementi aerodinamici di questa vettura, la Denza Z genera fino a 1.060 kg di deportanza alla velocità massima (350 km/h).

BYD Denza Z

Salendo a bordo troviamo il classico ambiente minimalista delle BYD con quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e sistema infotainment da 12,8 pollici. C'è anche un impianto audio firmato Devialet. Dietro è presente un piccolo bagagliaio da 250 litri (modello Coupé).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026