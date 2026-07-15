BYD prepara la Denza Z più estrema: nel mirino il record di Porsche al Nürburgring

Denza Z ha fatto da poco il suo debutto ufficiale. Si tratta della nuova sportiva elettrica del marchio premium di BYD che ha messo nel mirino Porsche e altri modelli premium europei. Le sue specifiche tecniche del resto parlano molto chiaro. Con oltre 1.600 CV punta a offrire prestazioni elevatissime. Non solo potenza, comunque, perché la casa automobilistica cinese ha lavorato molto anche su telaio e sull'assetto per rendere la nuova Denza Z molto efficace anche tra le curve.

BYD Denza Z Di-Aero P2000+

La nuova Denza Z è proposta nelle varianti Coupé, Spider, Racing e già sappiamo che è in arrivo una Special Edition dedicata al Nürburgring. L'obiettivo di Denza è molto più ambizioso che vendere una sola auto veloce. Vuole infatti diventare un nome di spicco tra gli appassionati di auto sportive in Europa.

Uno dei modi più rapidi per attirare l'attenzione è quello di realizzare un giro record sul famoso circuito tedesco del Nürburgring. Risultato che dovrà ottenere la Special Edition che qualcuno già chiama Z Di-Aero P2000+. Modello ad altissime prestazioni che adesso è stato intercettato proprio tra le curve del circuito tedesco.

BYD Denza Z Di-Aero P2000+

Punta al record del Nürburgring

L'auto sembra essere stata costruita esclusivamente per questo scopo. Come si può vedere grazie alle foto spia, dispone di un'aerodinamica piuttosto sofisticata con un frontale molto elaborato e un ampio spoiler al posteriore, decisamente più vistoso di quello della variante Racing. Inoltre, si dice che questo modello potrà contare su di una potenza attorno ai 2.000 CV. Insomma, BYD punta dritto almeno al record per le auto elettriche. L'obiettivo è probabilmente la Porsche Taycan Turbo GT con il kit Manthey, che attualmente detiene il record per auto elettriche di serie con un tempo di 6:55.533. Record che era stato strappato alla Xiaomi SU7 Ultra Track Package che aveva completato un giro in 7:04.957.

BYD Denza Z Di-Aero P2000+

Battere il record assoluto per auto sportive di serie di 6:43.300, stabilito dalla Porsche 911 GT2 RS Manthey nel 2021 sembra invece più difficile ma le case automobilistiche cinesi sembrano essere disposte a puntare sempre più in alto. Non rimane che attendere ma non bisognerà sorprendersi se entro la fine dell'estate Denza annuncerà un giro record al Nürburgring.

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