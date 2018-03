BRUNO FAMIN, Direttore Peugeot Sport “Per noi è l’inizio di un anno appassionante, che ha come programma principale il Campionato del Mondo di Rallycross. Qui Peugeot si presenta come squadra ufficiale, pronta ad affrontare nuovi avversari, in un nuovo contesto. Tuttavia, anche se conosciamo questa disciplina attraverso il Team Peugeot Hansen, dobbiamo essere realisti. I nostri avversari sono molto esperti mentre noi riprendiamo tutto in mano dalla A alla Z e, quindi, avremmo bisogno di un periodo di rodaggio! E’ una nuova sfida. Puntiamo a vincere alcune gare già in questa stagione e a fare meglio nei prossimi anni. Abbiamo deciso di disputare il Campionato del Mondo di Rallycross perché crediamo nel futuro di questa categoria: per il suo formato, veloce e intenso, per il pubblico, più giovane che nelle altre categorie dell’automobilismo, e sempre più numeroso e, soprattutto, perché siamo convinti che il futuro di questo campionato saranno le auto elettriche. Stiamo già preparano lo sviluppo delle vetture di prossima generazione con propulsione elettrica per rivolgerci a un nuovo pubblico, con l’obiettivo di promuovere la Peugeot 208 e quella che sarà la vettura che le subentrerà, il simbolo della transizione energetica di Peugeot ”.

SEBASTIEN LOEB “Ho grandi aspettative per la prossima stagione. L’arrivo di Peugeot come squadra ufficiale è esattamente quello di cui avevamo bisogno per fare un passo avanti importante e potere lottare per il titolo. Prima eravamo vicini, ma ci mancava quel qualcosa in più. L’impegno ufficiale di Peugeot ci dà questo plus. Non potremo contare su tutte le evoluzioni sin dall’inizio della stagione. Sarà complicato lottare per il titolo sin dalle prime gare, ma non sappiamo che piega potrà prendere il campionato. Per quanto riguarda la guida, il Rallycross è l’esperienza più intensa che un pilota possa fare. Le gare sono molto brevi e le sensazioni sono incredibili. Le vetture assomigliano a grosse WRC, con quasi 600 cavalli e sono molto divertenti da guidare. Sono impaziente di iniziare questa stagione”.

TIMMY HANSEN “Non sono mai stato coinvolto a un livello così alto con una squadra ufficiale. Per me è un onore essere stato scelto per rappresentare Peugeot in un momento così importante. Ci aspettiamo una vettura più competitiva quest’anno, con tutte le evoluzioni immaginate dagli ingegneri di Peugeot Sport. Le nostre possibilità di essere più competitivi possono solo aumentare, anche se dobbiamo ricordarci che dovremo lottare contro concorrenti molto forti in questo campionato. Preferisco rimanere con i piedi per terra e battermi in pista! Il mio obiettivo è dare il meglio di me in ogni manche e permettere a tutti di fare progressi, un passo dopo l’altro. Sono prontissimo a mettermi al volante della Peugeot 208 per la prima gara a Barcellona. Poi vedremo dove siamo rispetto alla concorrenza”.