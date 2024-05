Nissan X-Trail N-Trek: avventura in fuoristrada? Si, grazie!

Avete mai sognato di solcare le strade con uno spirito avventuroso, senza rinunciare al comfort e allo stile? Bene, Nissan ha esaudito i vostri desideri con il lancio della nuova versione del suo SUV più longevo: X-Trail N-Trek. Preparatevi dunque a un viaggio attraverso le migliori performance in fuoristrada che sapranno dissetare la vostra sete di esplorazione tanto che il nome stesso, N-Trek, è quasi onomatopeico ed evoca le scorribande lontano dall'asfalto che questo veicolo è pronto ad affrontare. Purtroppo, però, Nissan non ha ancora comunicato i prezzi e le disponibilità sul mercato italiano.

Nissan X-Trail N-Trek: il prezzo non è stato ancora comunicato

STILE DEDICATO Rispetto alla versione ''di serie'', già dal design si capisce quanto questa X-Trail urli ''pronta per l'avventura''! Il frontale si distingue per una finitura scura che abbraccia la griglia V-Motion, conferendo un'aria di potenza e presenza su strada. I paraurti, con il loro colore canna di fucile, sono pronti a difendere il vostro X-Trail da qualsiasi ostacolo sulla strada e in fuoristrada, ovviamente. Ci soni poi le calotte degli specchietti retrovisori nere che sono un tocco di classe. Chi ha detto che l'avventura debba essere scomoda? Gli interni di X-Trail N-Trek sono stati progettati per resistere a tutto ciò che la natura possa lanciare contro di loro. Addio preoccupazioni per le intemperie! Con materiali resistenti all'acqua, potete affrontare qualsiasi tempesta con un sorriso sulle labbra. In più con il pacchetto opzionale, si può rendere X-Trail N-Trek ancora più resistente e versatile: tappetini in gomma per affrontare qualsiasi terreno e un rivestimento reversibile per il bagagliaio. Un secchio d'acqua e via!

Nissan X-Trail N-Trek: non ha di certo paura di sporcarsi...

TRAZIONE INTEGRALE E-POWER Con il propulsore e-Power, X-Trail è pronto a portarvi ovunque senza rinunciare alla spinta - letteralmente - elettrizzante che solo un'auto del genere può offrire. Il merito è della trazione integrale e-4ORCE, che consente di avere il massimo controllo del veicolo anche quando la strada diventa impervia. Il supporto del motore elettrico permette di avere una precisione che sfida l'immaginazione e una velocità di risposta che è l'ideale quando si parla di fuoristrada. La coppia motrice è gestita nella maniera più efficace su tutte e quattro le ruote e ciò assicura un'agilità impensabile anche tra fango, neve e ghiaccio. Insomma, se siete amanti dell'avventura, difficile chiedere di più.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/05/2024