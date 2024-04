Accade in Cina: bilancio del Salone, 5 feriti tra cui un bambino

Più che un bilancio della manifestazione, un bollettino medico. Le cifre per le quali verrà rircordata l'edizione 2024 del Nanchino International New Energy Vehicles Exhibition, salone andato in scena il mese scorso, purtroppo sono quelle di cinque persone rimaste ferite, tra cui un bambino, e di un SUV che all'improvviso fugge dalla sua pedana e semina il terrore tra visitatori ed addetti ai lavori. Prima di cercare di capire cosa è andato storto allo stand Zeekr, qui sotto trovi un video che ritrae i momenti successivi a un episodio tanto anomalo. Che apparterrebbe alla categoria degli episodi tragicomici, se tra i feriti ci fossero solo autoveicoli. Invece sono rimaste coinvolte anche persone in carne ed ossa. Non in forma grave, almeno sembra.

AUTONOMOUS RAPTUS Non esistono a quanto pare immagini che catturano gli istanti in cui l'auto, il crossover elettrico Extreme Krypton X del marchio Zeekr, abbandona il proprio stallo e inizia a combinare guai. Il servizio televisivo ripubblicato su un profilo YouTube di Taiwan mostra l'esemplare incrimininato solo dopo che esso ha arrestato la sua passeggiata fuori programma. E con il muso appoggiato contro la fiancata di una innocente berlina. Apparentemente, l'indisciplinata Extreme Krypton X era già entrata in collisione con almeno altre due auto. Oltre che con alcuni dei presenti: fortunatamente, i media non riportano alcuna tragedia.

Il crossover Zeekr investe anche i visitatori, alcuni hanno bisogno dei soccorsi

QUEL DETTAGLIO DECISIVO Tempestivo è giunto il comunicato del Costruttore: sul social media cinese Weibo, il giorno stesso dell'inconveniente Zeekr rilasciava una dichiarazione nella quale specificava che l'incidente non era il risultato di un guasto, bensì di una cattiva gestione delle auto esposte allo show. Sembra cioè che i propulsori dei veicoli elettrici non fossero in modalità “esibizione”, ma erano invece parcheggiati nella più ordinaria modalità ''comfort''. E sebbene le chiavi non fossero a bordo dell'auto, apparentemente erano abbastanza vicine da consentire a qualcuno di avviare inavvertitamente il sistema e azionare la marcia in avanti. In seguito all''imprevisto, Zeekr avrebbe avviato una revisione e un'ispezione a livello nazionale di altri veicoli espositivi per garantire che non accada più nulla di simile. Specie in vista di una sempre più massiccia presenza anche in Europa. Un posto dove l'industria cinese è già abbastanza sotto osservazione.

Zeekr e l'incidente del Salone di Nanchino: non una buona pubblicità

