Motodays 2026: info, biglietti e prezzi della Fiera a Roma

Motodays 2026, edizione numero 14 dell'evento dedicato alle due ruote presso Fiera Roma, è alle porte: info su date, orari e biglietti

Motodays 2026 prenderà il via a marzo, dal 6 all'8, nella cornice di Fiera Roma. Scopriamo tutto dell'edizione numero 14 dell'evento moto più famoso del centro-sud.

Motodays 2026: un'edizione per i giovani

Il claim di Motodays 2026 è ''Young Riders, You’re Welcome!'', ''Giovani riders, siete i benvenuti!'', una vera e propria dichiarazione d’intenti. Per i motociclisti di oggi (e domani), contenuti, spazi e attività, pensate per neopatentati, studenti, giovani appassionati e rider digitali. Ci sarà la Young Academy, progetto formativo in collaborazione con Ohvale che darà la possibilità di provare le loro miniGP, GP-0 e GP-2 guidati dall'esperienza dell'ex pilota MotoGP Simone Corsi, affiancato da EMG Riding School e Christel Village.

Motodays 2026: le attività

A Motodays 2026 debutta Talaria Ride Life, arena dedicata alle moto elettriche del brand Talaria. In quest'area, nel Padiglione 3, test ride, show dal vivo e performance dei rider ufficiali, affiancati dalle spettacolari Wheelie Machine, per imparare ad impennare in totale sicurezza. Se si parla di giovani – ma soprattutto, ai giovani – non possiamo non considerare il tema sicurezza.

I corsi di guida

A Motodays 2026 ci sarà spazio per il corso di guida sicura su strada Under 30, riservato ai giovani rider e prenotabile direttamente dal sito ufficiale di Motodays, con la didattica affidata a Southland Discoveries. Nella mattinata del 6 marzo, in particolare, oltre 3.000 studenti saranno coinvolti in attività, talk e momenti di confronto con istituzioni, aziende, formatori e operatori del settore, trasformando la fiera in un vero hub educativo dedicato alle nuove generazioni.

Area gaming

Non solo moto vere, ma anche una dimensione digitale a Motodays 2026. Nella rinnovata Area Gaming, videogiochi motoristici su PC, console e simulatori professionali ma anche tornei, competizioni, incontri con gamer e presentazioni di nuovi titoli.

Creative Lab Motodays

Novità di Motodays 2026 è il Creative Lab Motodays, uno spazio pensato come laboratorio di produzione, networking e dialogo per creator, influencer, videomaker e storyteller del mondo moto. Un altro punto di incontro tra community digitali e aziende, dove contenuti, idee e linguaggi si fondono per raccontare il motociclismo di oggi e di domani.

Motodays 2026: orari e parcheggio

Motodays 2026 prenderà il via venerdì 6 marzo con orario 9-19, mentre sabato l'orario sarà 9-20 e la domenica 9-18. Per le due ruote parcheggio gratuito interno al quartiere fieristico con ingresso da Cargo Est.

Venerdì 6 marzo 9.00 - 19.00

9.00 - 19.00 Sabato 7 marzo 9.00 - 20.00

9.00 - 20.00 Domenica 8 marzo 9.00 - 18.00

Motodays 2026: biglietti, i prezzi

L'ingresso a Motodays 2026 ha un costo di 16 euro (+ 1,50 euro diritto di prevendita) acquistando il ticket direttamente online, mentre in cassa il prezzo è di 18 euro. Entrano gratis i bambini fino a 6 anni e pagano 9 euro i ragazzi tra 7 e 12 anni compiuti. I cani sono ammessi, al guinzaglio (quelli di grossa taglia anche con museruola). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Motodays, cliccando qui.

