Impennate in moto: cosa dice il Codice della strada? Le sanzioni

L'impennata in moto, croce e delizia di ogni appassionato, rappresenta un rischio non solo dal punto di vista della sicurezza – quanti video che mostrano esiti nefasti, tra ribaltamenti e atterraggi di... (s)fortuna – ma anche per il portafogli. Scopriamo cosa dice il Codice della strada in merito alle impennate, quali sono multe e sanzioni e cosa succede in caso di incidente...

Impennata: cos'è?

L'impennata è quell'azione che, sulle due ruote, vede la ruota anteriore alzarsi dal suolo. Raramente può verificarsi in seguito al passaggio su di un dosso pronunciato – dopo la compressione la forcella può estendersi rapidamente – ma molto più spesso è conseguenza della volontà del pilota di prodursi in una acrobazia: sullo scooter basta un colpo di reni in concomitanza dell'azione sul comando del gas, in moto va per la maggiore l'atto di sfrizionare – si agisce sul comando del gas e si ''pizzica'' la frizione, in contemporanea – per far sì che la moto acceleri rapidamente, innescando un vero e proprio decollo della ruota anteriore.

Impennare in moto, si può?

Una Yamaha MT-07 in impennata

No, le impennate in moto – o scooter – sono proibite dal Codice della strada. In particolare è l'articolo 170 che recita: ''Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente... Non deve procedere sollevando la ruota anteriore''. Quindi non ci sono scuse, non si può fare su strada aperta al traffico. Se vi scappa la frizione di mano...

Impennata in moto: la multa

La sanzione pecuniaria per chi impenna in moto va dagli 83 ai 332 euro, oltre a un punto decurtato dalla patente (2 per i neopatentati). A discrezione di chi rileva l'infrazione, invece, il fermo amministrativo della moto fino a 60 giorni, che diventano 90 in caso di recidiva nel biennio.

Impennata in moto: cosa succede in caso di incidente?

Incidenti in moto: se c'è una condotta pericolosa le conseguenze possono essere più gravi

Le conseguenze di un'impennata in moto finita male possono essere gravi. Se un incidente è causato da una condotta pericolosa, come una manovra azzardata, si può andare incontro al reato di Lesioni Personali Stradali (Art. 590-bis c.p.), che si applica, appunto, in caso di lesioni gravi – prognosi superiore a 40 giorni – o gravissime, fino all'Omicidio Stradale (Art. 589-bis c.p.) che punisce con la reclusione – fino a 12 anni nelle ipotesi aggravate – chi cagiona per colpa la morte di una persona violando le norme del Codice della strada. Tra le sanzioni accessorie in caso di gravi incidenti ci sono la revoca della patente – può prevedere l'impossibilità di conseguirne una nuova per molti anni – e la confisca del mezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2026