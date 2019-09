Autore:

Salvo Sardina

CHIUSURA DEL CERCHIO Stamattina era stato il campionato Formula 3 a trovare il suo vincitore, con il secondo posto di Robin Shwartzman in Gara-1. La Feature Race a Sochi ha matematicamente chiuso i giochi anche in Formula 2, incoronando Nyck De Vries. L’olandese del team Art Grand Prix ha infatti vinto la manche odierna in Russia dopo essere partito dalla pole position. Si tratta del quarto successo stagionale dell’olandese, che suggella quindi il passaggio al team Mercedes Formula E, conquistando il titolo della serie cadetta al terzo anno nella categoria.

LATIFI ALLUNGA L’ordine d’arrivo della prima manche in Russia rispecchia di fatto la situazione di classifica generale. Al secondo posto è infatti arrivato Nicholas Latifi, che allunga dunque sul primo degli inseguitori Luca Ghiotto. Proprio l’italiano, partito con gomme Medium, ha provato a far saltare il banco allungando notevolmente il primo stint di gara, riuscendo sul finale a recuperare quantomeno il terzo posto su Louis Deletraz anche grazie al giro più veloce della gara. Negli ultimissimi giri, però, il crollo delle sue Pirelli Supersoft che hanno consentito a Deletraz di conquistare il primo podio in carriera in una Feature Race.

TOP CINQUE A chiudere la top-5 alle spalle di Ghiotto, il brasiliano Sergio Sette Camara che a sua volta dunque perde un po’ di terreno in classifica dall’italiano, al momento terzo nella classifica generale. De Vries comanda a quota 254 punti, seguito da Latifi e Ghiotto rispettivamente a 184 e 169. Sette Camara segue a 161, con Jack Aitken (oggi settimo) a quota 159. Ritiro per Mick Schumacher, messo ko da un problema tecnico dopo essere salito anche in seconda posizione per effetto della strategia di gara analoga a quella adottata da Ghiotto. La seconda manche della Formula 2 a Sochi andrà in scena domani, domenica 29 settembre, alle 10.20 del mattino e sarà trasmessa come sempre in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207 della pay tv satellitare).

Formula 2, risultati Feature Race Sochi 2019:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 N. de Vries ART Grand Prix 54:12.087 28 2 N. Latifi DAMS 54:17.005 4.918 28 3 L. Delétraz Carlin 54:18.082 5.995 28 4 L. Ghiotto UNI-Virtuosi 54:19.694 7.607 28 5 S. Sette Câmara DAMS 54:23.465 11.378 28 6 N. Matsushita Carlin 54:32.451 20.364 28 7 J. Aitken Campos Racing 54:39.490 27.403 28 8 N. Mazepin ART Grand Prix 54:40.659 28.572 28 9 C. Ilott Sauber Junior by Charouz 54:44.481 32.394 28 10 G. Zhou UNI-Virtuosi 54:45.843 33.756 28 11 S. Gelael PREMA Racing 54:55.452 43.365 28 12 J. King MP Motorsport 54:59.580 47.493 28 13 G. Alesi Trident 55:00.707 48.620 28 14 R. Boschung Trident 55:11.108 59.021 28 15 T. Calderón BWT Arden 55:21.971 69.884 28 16 M. Sato Campos Racing 55:58.305 106.218 28 17 M. Raghunathan MP Motorsport 54:13.250 1 giro 27 18 M. Isaakyan Sauber Junior by Charouz 54:21.039 1 giro 27 19 M. Schumacher PREMA Racing 37:13.327 Ritiro 19 20 A. Markelov BWT Arden No tempo Ritiro 0

Formula 2 2019, classifica piloti dopo Feature Race Sochi (top-10):