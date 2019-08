GARA CANCELLATA A seguito di un gravissimo incidente occorso tra Hubert, Sato e Correa nel corso del secondo passaggio della Feature Race del Belgio a Spa-Francorchamps, la corsa è stata cancellata dalla direzione Gara dopo essere stata neutralizzata nei primi istanti successivi all'incidente. La vettura di Hubert, finita a tutta velocità contro le barriere al Radillon (ricordiamo che la velocità di percorrenza sul rettilineo del Radillon supera i 300 km/h) si è letteralmente spezzata in due, facendo temere il peggio, mentre Correa si è capovolto e, dalle poche immagini mostrate dalla regia internazionale, riusciva comunque a muovere il casco, forse protetto dall'Halo. Condizioni migliori per Sato, riuscito a spostarsi dal luogo dell'incidente con le proprie gambe.

🚩 Race will not restart 🚩



Following a crash in the first sector on Lap 2 the Feature Race will not resume



We will provide more information when we get it#BelgianGP 🇧🇪 #F2