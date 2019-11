SETTE A FORZA SETTE La pole position ottenuta ieri era già più che un semplice indizio di competitività. Ma chi si aspettava una passerella trionfale per Sergio Sette Camara nell’ultima Feature Race della stagione 2019 di Formula 2, sarà rimasto sorpreso. Il brasiliano ha infatti vinto Gara-1 per la prima volta in carriera, ma il successo è stato sin da subito in discussione. Dapprima a causa di una partenza pessima che lo ha fatto scivolare fuori dal podio, e poi per via della “minaccia” rappresentata dai rivali asiatici, Nobuharu Matsushita e Guanyu Zhou, bravi a sfruttare la strategia inversa di partire con le gomme più dure per poi montare le “option” sul finale. Alla fine, però, Sette Camara è riuscito a scavalcare Louis Deletraz – leader provvisorio dopo la prima curva e infine quarto sotto la bandiera a scacchi – e a scavare il margine necessario per difendersi dagli ultimi attacchi di Matsushita e Zhou.

SECONDO POSTO Il ventunenne sudamericano vince dunque soffrendo e capitalizzando al massimo un passo gara decisamente competitivo. E non mancano neppure le implicazioni in classifica campionato perché, grazie ai 29 punti raccolti tra ieri e oggi, Sette Camara si installa in terza posizione a sole sei lunghezze di distacco dal compagno di squadra (nonché prossimo pilota Williams F1) Nicholas Latifi. Il canadese ha infatti concluso in settima posizione e dovrà difendersi dagli attacchi del vicino di box e di Luca Ghiotto, sesto nella ultima Feature Race della carriera in Formula 2 e adesso a -8 dall’obiettivo secondo posto. Buona, a proposito, la prova del vicentino del team Uni-Virtuosi, partito decimo e poi bravo a recuperare terreno fino al sesto posto con la stessa strategia di Matsushita e del compagno di squadra Zhou.

DAMS TRIONFA Con il trionfo di Sette Camara e il sesto posto di Latifi, il team Dams si laurea matematicamente campione nella classifica a squadre, con 394 punti e 63 lunghezze di vantaggio sull’Uni-Virtuosi di Luca Ghiotto e Guanyu Zhou. La storica scuderia francese, fondata dal recentemente scomparso Jean-Paul Driot (al quale è ovviamente stata dedicata l’affermazione) torna a vincere il titolo interrompendo un digiuno che durava dal 2014, quando la categoria si chiamava ancora GP2. A proposito di campioni, resta a secco di punti Nyck De Vries: l’olandesino, già sotto contratto con Mercedes per la stagione di Formula E, ha infatti chiuso in tredicesima posizione vedendo sfumare la possibilità di portare a casa il record assoluto di punti, che dunque resterà appannaggio del suo predecessore, George Russell.

Formula 2, risultati Feature Race GP Abu Dhabi 2019:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 S. Sette Câmara DAMS 1:02:17.011 31 2 N. Matsushita Carlin 1:02:22.160 +5.149 31 3 G. Zhou UNI-Virtuosi 1:02:24.776 +7.765 31 4 L. Delétraz Carlin 1:02:27.930 +10.919 31 5 C. Ilott Sauber Junior Team 1:02:32.992 +15.981 31 6 L. Ghiotto UNI-Virtuosi 1:02:37.396 +20.385 31 7 N. Latifi DAMS 1:02:42.796 +25.785 31 8 G. Alesi Trident 1:02:49.260 +32.249 31 9 M. Schumacher PREMA Racing 1:02:58.913 +41.902 31 10 N. Mazepin ART Grand Prix 1:03:05.691 +48.680 31 11 J. Aitken Campos Racing 1:03:06.571 +49.560 31 12 J. King MP Motorsport 1:03:07.490 +50.479 31 13 N. de Vries ART Grand Prix 1:03:10.466 +53.455 31 14 C. Lundgaard Trident 1:03:10.974 +53.963 31 15 M. Isaakyan Sauber Junior Team 1:03:13.604 +56.593 31 16 T. Calderón BWT Arden 1:03:15.613 +58.602 31 17 S. Gelael PREMA Racing 1:03:19.911 +62.900 31 18 M. Sato Campos Racing 1:03:54.481 +97.470 31 19 A. Markelov BWT Arden 19:10.260 Ritiro 9 20 M. Raghunathan MP Motorsport 14:37.838 Ritiro 7

Formula 2, classifica piloti dopo la Feature Race GP Abu Dhabi 2019 (top-10):

Pos Pilota Team Punti 1 N. De Vries ART Grand Prix 266 2 N. Latifi DAMS 200 3 S. Sette Camara DAMS 194 4 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 192 5 J. Aitken Campos Racing 159 6 N. Matsushita Carlin 142 7 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 139 8 L. Deletraz Carlin 88 9 J. King MP Motorsport 79 10 A. Hubert BWT Arden 77

Formula 2, classifica team dopo la Feature Race GP Abu Dhabi 2019: