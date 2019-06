Autore:

Matteo Larini

PROBLEMI PER SCHUMACHER Stavolta, il figlio del grande campione Michael Schumacher non ha potuto neanche partire allo spegnimento dei semafori,perché ha avuto un problema in griglia che lo ha costretto a tornare mestamente ai box e lo ha relegato in ultima posizione. Al via, buona partenza per De Vries, passato in testa al primo giro, davanti a Matsushita e Hubert, superato dopo pochi giri da Zhou (che lo aveva provato a superare senza successo anche al primo giro) e da Ghiotto, quarto al termine del quinto passaggio.

VALZER PIT STOP Pit stop per De Vries al sesto passaggio, proprio mentre Latifi finiva in testacoda. Assieme all’olandese, sono rientrati ai box anche Matsushita, Hubert e Zhou, poi vittima di un problema al cambio al nono giro (probabilmente di natura elettronica perché il cinese ha poi proseguito la corsa, concludendo in zona punti). Nei giri successivi, vari duelli hanno animato la gara, mentre De Vries manteneva la leadership virtuale della gara alle spalle dei piloti che non avevano ancora effettuato la corsa perché erano partiti con la mescola più dura a disposizione, superati pian piano dall’olandese attorno al ventesimo giro.

GHIOTTO RECUPERA Nel secondo stint di gara, De Vries ha cercato la fuga, guadagnando svariati sul primo degli inseguitori, mentre Ghiotto continuava a recuperare posizioni superando tutti i piloti che non avevano ancora effettuato il pit-stop e arrivando immediatamente alle spalle del giapponese Matsushita, in grossa difficoltà ad effettuare i sorpassi, forse a causa di una certa mancanza di velocità di punta.

VINCE MATSUSHITA Dopo il venticinquesimo passaggio, De Vries ha avuto un certo calo sul passo, tanto che sia Matsushita che Ghiotto hanno recuperato molto, portandosi a pochi decimi dal leader, in grossa crisi con gli pneumatici e superato dal giapponese e dall’italiano quando mancavano cinque giri alla conclusione. Terza posizione virtuale per Sette Camera, poi penalizzato di cinque secondi. Per questo, De Vries ha ereditato il terzo gradino del podio, salendo a quota 140 punti in classifica. Domani la Sprint Race scatterà alle ore 11.

FIA F2 Feature Race Austria, ordine d'arrivo e distacchi: