SETTE ALLA SECONDA La Sprint Race della Formula 2 al Red Bull Ring premia Sergio Sette Camara. Il brasiliano del team Dams, già ieri arrivato in terza posizione prima di essere retrocesso fuori dalla top-3, ha completato il suo weekend positivo con un gradino più alto del podio – il secondo della carriera tra i cadetti – che mancava dal Gp del Belgio 2017. Il ventunenne è stato bravo a mantenere la calma nelle prime concitate fasi di gara, per poi scavalcare Jordan King e Louis Deletraz e involarsi verso il traguardo.

BENE GHIOTTO Ancora un podio per l’italiano Luca Ghiotto, che bissa il secondo gradino già ottenuto nella Feature Race. Il veneto è infatti partito dalla settima posizione riuscendo però a districarsi bene in mezzo al traffico delle prime curve, prima di risalire il gruppo a suon di sorpassi anche grazie alla sempre ottima gestione delle gomme. Il pilota del team Uni Virtuosi, dopo l’ingresso della Safety Car per via dell’incidente di Louis Deletraz (finito a muro in curva-1 a causa di un problema ai freni), ha poi sul finale provato ad attaccare anche Sette Camara, senza però mai riuscire a sferrare l’attacco decisivo.

LAP 16/28



Ghiotto squeezes past team mate Zhou for the final podium position 🥉#AustrianGP 🇦🇹 #F2 pic.twitter.com/ypDYO7OTUu — Formula 2 (@FIA_F2) June 30, 2019

DE VRIES LIMITA I DANNI Sul terzo gradino del podio ci va Nyck De Vries, ventiquattrenne del team Art Grand Prix che limita i danni dopo il problema avuto al quarto giro. L’olandese era infatti da poco riuscito a prendere la vetta quando, in uscita di curva-4, una perdita di potenza lo ha fatto scivolare dalla prima alla sesta posizione. Il leader del campionato si salva comunque con i due punti del giro più veloce e con un terzo posto sudatissimo al termine di due giri sotto i costanti attacchi di Mick Schumacher. Proprio il figlio del grande Michael ha chiuso quarto quella che è probabilmente una delle gare più belle della sua stagione. La Formula 2 torna in pista fra due settimane nel weekend del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Formula 2, Risultati Sprint Race Austria 2019:

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 S. Sette Câmara DAMS 38:45.691 28 2 L. Ghiotto UNI-Virtuosi Racing 0.563 28 3 N. de Vries ART Grand Prix 5.536 28 4 M. Schumacher PREMA Racing 5.781 28 5 N. Matsushita Carlin 6.269 28 6 N. Latifi DAMS 13.230 28 7 J. King MP Motorsport 14.095 28 8 G. Zhou UNI-Virtuosi Racing 15.086 28 9 C. Ilott Sauber Junior Team by Charouz 15.659 28 10 J. Correa Sauber Junior Team by Charouz 16.607 28 11 N. Mazepin ART Grand Prix 18.290 28 12 S. Gelael PREMA Racing 19.486 28 13 T. Calderón BWT Arden 21.136 28 14 P. O'Ward MP Motorsport 22.294 28 15 A. Maini Campos Racing 22.856 28 16 A. Hubert BWT Arden 24.057 28 17 R. Tveter Trident 25.302 28 18 J. Aitken Campos Racing 35.537 28 19 L. Delétraz Carlin Ritirato 19 20 G. Alesi Trident Ritirato 3

In grassetto il pilota che ha ottenuto i 2 punti extra del giro più veloce

