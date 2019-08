Autore:

Salvo Sardina

LATIFI SUPER Nelle qualifiche di ieri aveva ottenuto solo la terza posizione. Oggi, nella prima manche della Formula 2 a Budapest, il canadese Nicholas Latifi è però riuscito a beffare il poleman Nyck De Vries e Luca Ghiotto (che gli partiva subito al fianco in prima fila) per andarsi a prendere la quarta vittoria della stagione. Il ventiquattrenne canadese è stato bravissimo a infilare il pilota Uni-Virtuosi già allo spegnimento dei semafori, approfittando di un leggero lungo in curva-1 da parte del leader del campionato, per installarsi al comando già nella staccata verso curva-2. Latifi ha poi condotto senza grossi problemi il resto della gara, seguito sotto la bandiera a scacchi – sventolata in regime di Safety Car per la rottura del motore di Ralph Boschung, che ha letteralmente inondato la pista di olio ritardando anche la partenza delle libere 3 della F1 – dal rivale De Vries e da Jack Aitken.

LAP 1/37



It wasn't a bad start for de Vries - but a lock-up into the first corner handed the lead to Latifi on a plate#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/i2G22Xmui4 — Formula 2 (@FIA_F2) August 3, 2019

GHIOTTO PENALIZZATO Come detto, non ci sono poi state grosse emozioni nel resto della gara, almeno per quanto riguarda i piloti di vertice. Latifi ha condotto comodamente anche dopo il pit-stop, seguito a una certa distanza da De Vries e Ghiotto. Proprio l’italiano è però rimasto in pista per un giro di troppo prima del cambio gomme, perdendo la posizione per mano del britannico Aitken. In regime di Virtual Safety Car, il vicentino non ha rispettato il tempo minimo previsto, ricevendo una penalità di cinque secondi che lo ha fatto scivolare dal quarto al sesto posto finale. Davanti a lui, Sergio Sette Camara e Nobuharu Matsushita, prima che poi la Direzione gara decidesse di togliergli la penalità e restituirgli la quarta posizione meritata sul campo.

PICCOLI PASSI Sette sono i punti guadagnati oggi in campionato da Latifi su De Vries, ai quali vanno però sottratti i quattro che l’olandesino volante aveva conquistato ieri grazie alla pole position. Dunque è con questa politica dei piccoli passi che il canadese prova a riavvicinarsi al leader della classifica: 28 sono le lunghezze che separano i primi due della generale. Ghiotto resta in terza posizione (-58), seguito dal brasiliano Sette Camara. Domani, domenica 4 agosto, la gara Sprint partirà alle 11.25, con Mick Schumacher (oggi ottavo) in pole position: arriverà il primo podio in F2 per il tedeschino figlio del leggendario Michael?

Formula 2 2019, risultati Feature Race Budapest:

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 N. Latifi DAMS 37 2 N. de Vries ART Grand Prix 0.752 37 3 J. Aitken Campos Racing 1.045 37 4 L. Ghiotto UNI-Virtuosi 2.995 37 5 S. Sette Câmara DAMS 4.144 37 6 N. Matsushita Carlin 5.282 37 7 J. King* MP Motorsport 10.048 37 8 M. Schumacher PREMA Racing 15.807 37 9 G. Zhou UNI-Virtuosi 17.795 37 10 C. Ilott Sauber Junior by Charouz 18.562 37 11 A. Hubert BWT Arden 20.018 37 12 N. Mazepin ART Grand Prix 22.072 37 13 G. Alesi Trident 22.754 37 14 J. Correa Sauber Junior by Charouz 23.756 37 15 S. Gelael PREMA Racing 28.183 37 16 T. Calderón BWT Arden 75.823 37 17 M. Raghunathan MP Motorsport 76.712 37 18 R. Boschung Trident Ritirato 33 19 A. Maini Campos Racing Ritirato 17 20 L. Delétraz Carlin Ritirato 3

In grassetto il pilota che ha ottenuto il giro più veloce

*Cinque secondi di penalità per mancato rispetto del regime di Virtual Safety Car

Formula 2 2019, classifica piloti dopo la Feature Race Budapest (top-10):