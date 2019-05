Autore:

Matteo Larini

VINCE DE VRIES Dopo una buona partenza, Nick De Vries ha superato Antoine Hubert andandosi a prendere un'ottima prima posizione, poi mantenuta fino alla bandiera a scacchi. L'olandese ha vinto con merito davanti a Luca Ghiotto, secondo dopo un buon recupero dalla settima posizione dopo una partenza non troppo positiva.

GHIOTTO SUL PODIO Ghiotto ha recuperato terreno a poco a poco, tornando sul podio dopo la grande rimonta di ieri ma perdendo il duello a distanza con Latifi (sesto) per il giro veloce, mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Callum Ilott, scattato male dalla pole, ma bravissimo poi a gestire la corsa. Quarto Zhou, che ha superato Hubert all'ultimo giro, e che completa così un fine settimana decisamente positivo (miglior rookie in classifica).

LATIFI SESTO Sesto, come detto, il leader della classifica Nicholas Latifi, mentre anche Jordan King e Jack Aitken, che si è trovato ai ferri corti con Mick Schumacher, sono andati a punti. Il pilota tedesco della Prema è andato lungo alla prima esse, non rispettando il paletto per il rientro in pista, e per questo è scattata subito la penalità di cinque secondi che lo ha estromesso dalla zona punti.

SAFETY-CAR Nelle prime fasi la corsa è stata caratterizzata da un regime di Safety-Car per il problema tecnico patito da Nobuharu Matsushita, che ha rotto il motore in maniera spettacolare, costringendo i commissari di pista ad intervenire con vigore per domare le fiamme. Con la vittoria ottenuta ieri ed il sesto posto odierno, Latifi ha mantenuto la leadership nel mondiale con ventisei punti di vantaggio sull'italiano Ghiotto, che nel prossimo appuntamento iridato di Monaco dovrà tornare a vincere per guadagnare punti e rilanciarsi nella corsa all'iride.

F2 Gp Spagna, Sprint Race: ordine d'arrivo e distacchi