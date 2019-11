LATIF-IN, KUBIC-OUT La notizia era nell'aria da tempo, oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte del team Williams Racing: Nicholas Latifi affiancherà George Russell nel 2020 al volante della storica monoposto britannica, andando così a completare la entry list della prossima stagione di Formula 1. Il giovane canadese, 24 anni, attualmente secondo nel campionato di FIA Formula 2, prenderà il posto del partente Robert Kubica, che saluterà il circus a un anno dal miracoloso rientro di inizio stagione.

OH CANADA! Con Nicholas Latifi salgono a quota due i canadesi in pista, visto che da ormai tre stagioni corre nel mondiale anche Lance Stroll. E un canadese non correva in Williams dai tempi di Jacques Villeneuve, che portò il titolo 1997 nella bacheca di Grove. Nel corso di questa stagione, Latifi ha potuto provare la monoposto di quest'anno nel corso di diverse sessioni di prove libere, tra cui recentemente quelle di Città del Messico, Austin e Interlagos.

PROMOSSO A dare l'annuncio è stata la team principal Claire Williams: "Sono lieta di annunciare che Nicholas è stato promosso dal ruolo di test driver a partner di George nel 2020. Tutti noi in Williams siamo stati immensamente impressionati da cosa ha realizzato quest'anno in FIA Formula 2, al fianco del suo impegno e del suo lavoro con il team dietro le quinte. Nicholas è diventato un membro stabile e rispettato della Williams, e ora guardiamo avanti al prossimo passo per lui in questo nuovo ruolo, e per noi per tornare a lottare a centro griglia."