TARGET: LA VITTORIA Peugeot Sport Team Hansen, il team del Leone che milita nel mondiale Rallycross 2018 con le Peugeot 208 WRX è pronto per approdare in Belgio e affrontare così la terza tappa del Campionato. Dopo i due podi conquistati da Sebastien Loeb, pilota e punta di diamante del team, nelle prime due manche del campionato, il team Peugeot punta ora a migliorare le proprie performance, ottenendo una vittoria in Belgio, a Mettet.

GARA DI CASA Il circuito belga può essere quasi considerato una tappa di casa per Peugeot visto che il GP di Mettet è la gara più vicina alla sede Peugeot Sport, situata a Versailles. Sebastien Loeb sembra più deciso che mai nel voler conquistare i salti, le svolte e le curve strette di uno dei tracciati più tecnici di tutto il Mondiale, per regalare finalmente la prima vittoria stagionale a Peugeot.

IL TRACCIATO Questa manche è famosa per il suo salto e il susseguirsi di curve strette che richiedono grande precisione di guida. Il tracciato misura 1,149 chilometri ed è composto al 61% da asfalto e al 39% da terra. Il record sul giro è di 38.074sec, stabilito l’anno scorso. A differenza del Portogallo, il joker lap è posizionato subito prima del traguardo e garantisce un finale di gara spettacolare.