Bara volante in vendita online. E non è un modo di dire!

La musa ispiratrice di questa pittoresca hot-rod ha un nome ben preciso: è la Drag-U-La apparsa in un episodio del telefilm I Mostri (The Munsters, in lingua originale). Fatto sta che la coffin-car, ossia l'auto-bara che vedete nella fotogallery, è ora all'asta online su Bring-a-Trailer. Costruita da un proprietario di Long Island, New York, tra il 2008 e il 2010, prevede un telaio a longheroni e una bara in vetroresina di 2,4 metri a fare da abitacolo. Il sedile del conducente è a sbalzo, dietro l'asse posteriore. I tubi di scarico sembrano le canne di un organo e una lapide orna il paraurti anteriore al posto del portatarga. Completano il look un paraurti posteriore in ferro battuto e lanterne da cimitero impiegate al posto delle luci. A bordo, la plancia sembra fatta di marmo da mausoleo e la rude meccanica è in bella vista, con il differenziale tra le gambe del guidatore. Stride un po' il volante: uno sportivissimo Momo racing a cloche molto più intonato all'abitacolo di una monoposto: personalmente l'avrei rifatto con due manici di badile ''da sepoltura''.

LA MECCANICA La potenza proviene da un V8 Chevy small-block, alimentato da un carburatore quadricorpo Holley, che respira tramite un collettore di aspirazione Edelbrock. La trasmissione prevede un cambio automatico TH350 e un assale posteriore Ford da 9 pollici. La potenza non è indicata, ma il contagiri è scalato fino a quota ottomila. Arcaico - in pieno stile hot-rod - è lo schema delle sospensioni, che prevede molle a balestra trasversali a sostenere due assali rigidi. A disco sono solo i freni anteriori, mentre i posteriori sono a tamburo. Anche se le protagoniste del colpo d'occhio posteriore sono le due gomme slick da dragster, calzate su cerchi da 15''. L'originale Drag-U-La era stata progettata da George Barris di Barris Kustoms per l'episodio ''Hot Rod Herman'' di The Munsters, in cui nonno Munster costruisce la drag car nel tentativo di riconquistare l'auto di famiglia Munster Koach, che era stata persa in una scommessa da Herman Munster all'inizio dell'episodio. La replica ora all'asta è talmente spettacolare da aver meritato oltre 50 tra trofei e riconsocimenti, che vengono venduti insieme con l'auto. L'auto non è dotata di contachilometri e il chilometraggio totale non è noto. Al momento di scrivere le offerte sono arrivate a 27.550 dollari.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/04/2024