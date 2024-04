Ghiotto a sorpresa con Coyne: correrà in Alabama e Indy GP

SBARCO IN USA E' davvero una sorpresa quella di Luca Ghiotto quando ormai la sua carriera sembrava essersi indirizzata verso le ruote coperte. L'ex pilota di Formula 2 sarà al via di due tappe dell'Indycar Series: in Alabama questa domenica e sul circuito di Indianapolis per l'Indy GP a maggio. Ghiotto correrà con la monoposto precedentemente usata da Colin Braun del team di Dale Coyne affiancando così Jack Harvey.

ENDURANCE L'ultima apparizione con le monoposto a tempo pieno per il vicentino risale al 2020 quando disputò l'ultima stagione completa in Formula 2. Dal 2021 passò alle ruote coperte correndo con Lamborghini. Nel 2022 salì sull'Audi gareggiando sia nella serie endurance che quella sprint del GT World Challenge Europe. Dopo una stagione di attesa aveva trovato posto nel 2024 in LMP2 al team InterEuropol per la European Le Mans Series. Notevole il palmares del vicentino nelle formule minori dove ha sfiorato il titolo di Formula Abarth, Formula Renault 2.0 e Formula 3 confrontandosi con Antonio Fuoco ed Esteban Ocon.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/04/2024