UM Motorcycles: Rockville 125, nuovo scooter adventure, arriva in Italia

UM Motorcycles annuncia l'arrivo di Rockville 125, nuovo scooter adventure, sul mercato italiano. Scopriamo allora quali sono le caratteristiche del nuovo prodotto dell'Azienda americana e qual è il suo prezzo.

UM Motorcycles Rockville 125: caratteristiche e prezzo

UM Motorcycles Rockville 125: vista laterale

Rockville 125 coniuga stile americano e ingegneria italiana, grazie al centro progettazione e design di Torino. Il look del Rockville è quello tipico degli scooter di questo segmento: sviluppo verticale del frontale, cerchi di generose dimensioni con pneumatici semi-tassellati, coppia di ammortizzatori con serbatoio del gas separato al posteriore. Sulla carta, le caratteristiche da adventure ci sono tutte. Il motore del Rockville 125 è un monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido – non sono note le specifiche del propulsore – mentre la ciclistica si affida a cerchi da 14'' e 13'' con dischi su entrambe le ruote e sistema ABS. La dotazione del Rockville 125 conta su un display TFT a colori con possibilità di sfruttare il mirroring dello smartphone, parabrezza regolabile, vano sottosella in grado di ospitare un casco jet, porta USB, sistema Smart Key e sistema Start & Stop. Il nuovo Rockville 125 di UM Motorcycles è disponibile in Italia al prezzo di 3.390 euro.

