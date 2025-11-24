Diluvio Pro Hydroscud, il primo antipioggia di Tucano Urbano con 20.000 mm di impermeabilità

E per una protezione ancora più completa, sono disponibili i copriscarpe Splash e Super. Prezzi

Tucano Urbano, da sempre attenta alle esigenze di chi usa moto o scooter tutta la settimana e tutto l'anno, ha lanciato alla recente edizione di Eicma il suo completo antipioggia più resistente di sempre. Si chiama Diluvio Pro e garantisce un'impermeabilità di 20.000 mm.

Tucano Urbano Diluvio Pro. il primo antipioggia della Casa con 20.000 mm di impermeabilità

Sia la giacca (75 euro) sia il pantalone (55 euro) hanno costruzione a tre strati con tessuto Hydroscud® (impermeabile e traspirante) a cuciture nastrate e a trappole antiacqua. Particolare attenzione è stata riservata dalla Casa all’ergonomia del pantalone e, soprattutto, alle nastrature nei punti più critici: la costruzione è a banda sul cavallo e all’interno della gamba, ed è senza cuciture davanti e dietro.

Tucano Urbano Diluvio Pro, la giacca costa 75 euro

Per una protezione dalla pioggia davvero completa sono disponibili anche i nuovi copriscarpe compattabili in gomma Splash (20 euro), proposti anche nella versione Super (30 euro), con zip posteriore per facilitare la calzata.

Tucano Urbano Super Splash, i copriscarpa in gomma con cerniera posteriore

Pubblicato da Fabio Meloni, 24/11/2025