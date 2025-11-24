Midland BikePlay Pro: come Apple CarPlay e Android Auto, ma in moto

BikePlay Pro, ultima evoluzione del sistema Midland: display 5,5" e le funzionalità (quasi) di Apple CarPlay e Android Auto in moto

Midland ha presentato BikePlay Pro, nuovo sistema di connettività per moto che permette, grazie alla funzione mirroring, di sfruttare tutte le funzionalità del proprio smartphone sempre disponibili sulla propria moto, proprio come con Apple CarPlay e Android Auto, ma sulla propria due ruote. Un nuovo display e tante funzionalità aggiuntive: scopriamo BikePlay Pro.

Midland BikePlay Pro: caratteristiche, novità, accessori, prezzi

Midlan BikePlay Pro, evoluzione di BikePlay Guardian, presenta un nuovo display da 5,5'' più grande, luminoso e antiriflesso. Lo schermo touch, ad alta sensibilità, permette anche l'uso con i guanti, ma tra gli optional c'è un comodo ''telecomando'' wireless da montare sul manubrio della moto. Grazie alla funzione mirroring BikePlay Pro permette di usufruire del proprio smartphone direttamente sulla moto, tra navigazione, musica, chiamate, messaggi e assistenti vocali. Il nuovo Midland BikePlay Pro aggiunge un altro tassello fondamentale, la removibilità: grazie all’aggancio a standard RAM e al nuovo connettore USB-C waterproof a sgancio rapido, infatti, il dispositivo può essere installato o rimosso in pochi secondi. Midland BikePlay Pro è in vendita al prezzo di 249 euro ed è un sistema modulare e aggiornabile: ci sono tanti accessori anche aggiungibili in un secondo momento, come telecamere anteriore e posteriore e sensori pressione pneumatici, disponibili in un kit dedicato (prezzo 149 euro) o acquistabili singolarmente (il sistema TPMS è a 49 euro, il telecomando wireless a 29 euro). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Midland, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/11/2025