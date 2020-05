ASSO NELLA MANICA Chi usa spesso la moto sa bene che le situazioni di emergenza, spesso e volentieri, capitano al momento e nel posto sbagliato. Ecco quindi che Midland propone l’ER300, un piccolo “tuttofare” da tenere sotto mano – o nel sottosella – utile per qualsiasi situazione: dalle mura domestiche al giro in moto domenicale, fino all’imprevisto che si presenta a chi pratica sport outdoor. La batteria agli ioni di litio garantisce un utilizzo fino a 25 ore. L’ER300 le informazioni (orologio, livello di carica, ecc.) vengono mostrate attraverso un ben visibile display LCD.

CARATTERISTICHE L’ultimo arrivato in casa Midland ha diverse funzioni: oltre che essere un powerbank da 2.000 mAh, ha anche una torcia a led con funzione SOS, oltre che un ricevitore AM/FM che trasforma l’ER300 in una leggera radio compatta. La funzione di ricarica, grazie alla presa USB, può ricaricare devices come tablet, smartphone, interfoni bluetooth e action cameras. A sua volta, il powerbank si può ricaricare in tre modi: con il cavo USB in dotazione, Manualmente (utilizzando la dinamo con controllo a manovella posta sul retro del prodotto) oppure attraverso il pannello a energia solare montato nella parte superiore dello chassis.

PREZZO E SCHEDA TECNICA Il Midland ER300 è disponibile a un prezzo al pubblico di 70 euro. Qui sotto trovate la scheda tecnica completa del prodotto