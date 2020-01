NON PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI Diciamolo onestamente: una coppia di walkie talkie non fa esattamente parte della dotazione standard di un motociclista impegnato nel commuting quotidiano casa-ufficio. È indubbio, però, che esistano situazioni in cui uno strumento del genere può tornare utile, e non solo in moto.

WALKIE TALKIE ESTREMI Che si tratti di organizzare un raid fuoristrada o di muoversi anche solo per una gita in luoghi piuttosto lontani dalla civiltà (banalmente, dove non c’è campo per i telefoni cellulari), molto spesso riuscire a mantenersi in contatto con i propri compagni di viaggio è essenziale. Ed è in situazioni come queste che potrebbero entrare in gioco i walkie talkie XT70 di Midland, presentati allo scorso Motor Bike Expo di Verona.

SPECIFICHE Pesano 130 grammi l’uno, hanno 18 ore di autonomia e una portata di 12 km. Gli XT70 arrivano in una confezione importante, una valigetta rigida che contiene i due walkie talkie, i relativi microfoni auricolari, altrettanti caricatori e batterie. Insomma, tutto il necessario. La radio, protetta da una scocca in ABS di colore giallo e nero, è una dual band che lavora su ben 69 canali LPD (low power device FM) e 24 canali PMR446. Trentotto i toni CTCSS disponibili, possibilità di ricaricare le batterie tramite presa USB (quindi utilizzando un qualsiasi caricatore, non necessariamente quelli in dotazione).

PREZZO E SCHEDA TECNICA I walkie talkie Midland XT70 sono disponibili con un prezzo consigliato al pubblico di 130 euro.