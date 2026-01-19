SWM Six6 650: la dual dal prezzo giusto

Si chiama SWM Super Six6 650, il nome è un po' contorto ma all'atto pratico l'ultima nata SWM è una scrambler che bada al sodo. Presentata al Salone del Motociclo di Milano come evoluzione di un progetto già conosciuto dagli appassionati del marchio, ovvero quello della Silver Vase 650, non rappresenta un'evoluizione ma una proposta interessante in un segmento, quello dell dual, che sta riscoprendo la giovinezza. Vediamo come è fatta e come si posiziona a conforonto con altre due moto che puntano all'avventura come la Himalayan 450 e la Fantic Caballero Rally.

Un marchio che parla fuoristrada

SWM è uno di quei nomi che, per chi mastica un minimo di storia motociclistica, evocano subito terra, polvere e strade non asfaltate. Nato negli anni ’70, il marchio lombardo si è sempre mosso attorno al mondo dell’off-road, in un’epoca in cui le moto erano meno specializzate e più versatili per natura.

Dopo anni complicati, il rilancio è arrivato grazie al supporto industriale di Shineray, che utilizza il brand anche per commercializzare dei SUV, una scelta che può far storcere il naso, ma più per abitudine che altro, basti pensare a brand come BMW e Suzuki, entrame impegnati sulle due come le quattro ruote.

Essenziale fuori, concreta sotto

SWM Six6 650 2026

La Super Six6 650 si presenta come una scrambler moderna, ma senza eccessi. Le linee sono pulite, la carrozzeria ridotta al minimo e la livrea blu e gialla contribuisce a darle una forte identità visiva.

L’idea è quella di una moto “concreta”, senza sovrastrutture inutili, a sottolineare una buona attitudine al fuoristrada, come testimonia anche la sella piatta e ben raccordata al serbatoio. Sotto il vestito c’è una base tecnica già collaudata, condivisa con altri modelli nati sulla stessa piattaforma industriale. Il protagonista è il monocilindrico di media cilindrata, 644 cc (alesaggio × corsa: 100 × 82 mm), pensato più per la regolarità e la coppia che per la ricerca delle prestazioni assolute come dimostrano i valori di potenza, coppia e velocità massima, rispettivamente di 39,4 CV a 6.000 giri, 50 Nm a 4.500 giri e picco di velocità prossimo ai 150 km/h.

Dal punto di vista ciclistico, la SWM è caratterizzata da ruote in accoppiata 21-18'', forcella regolabile a lunga escursione, telaio e forcellone in acciaio e un serbatoio da 11 litri di capacità. Il peso a secco dichiarato dal costruttore è di 180 kg, con altezza sella di 890 mm dal suolo.

Confronto tecnico: Super Six6 650, Himalayan e Caballero

Per inquadrare meglio la Super Six6 650 nel suo segmento, ecco un confronto limitato a dati tecnici, dotazione e prezzo, con la Royal Enfield Himalayan e la Fantic Caballero 500 Rally.

Scheda tecnica a confronto

Caratteristica SWM Super Six6 650 Royal Enfield Himalayan Fantic Caballero 500 Rally Motore Monocilindrico 4T Monocilindrico 4T Monocilindrico 4T Raffreddamento Aria/olio Liquido Liquido Cilindrata 644 cc 452 cc 500 Potenza 39.4 CV @ 6.000 rpm 40 CV @ 8.000 rpm 45 CV @ 8.000 rpm Coppia 50 Nm @ 4.500 rpm 40 Nm @ 5.500 rpm 42,5 Nm @ 7.000 rpm Cambio 5 marce 6 marce 6 marce Ruota anteriore 21” 21” 21” Ruota posteriore 18” 17” 17” Peso 180 kg a secco 181 kg a secco 150 kg a secco Altezza sella 890 mm 805-845 mm 860 mm

Dotazione di serie

Dotazione Super Six6 650 Himalayan Caballero ABS Sì Sì (escludibile) Sì (escludibile) Controllo di trazione No Sì Sì Display Digitale essenziale TFT TFT Protezioni di serie Minime Paramotore, telai Variabili Impostazione Essenziale Adventure Premium scrambler Prezzo 4.490 euro 5.900 euro 7.590 euro

