Quando si esalta il "value for money": i SUV di SWM ne sono la prova

SWM è l’acronimo di Speedy Working Motors ed è un marchio storicamente legato al mondo delle due ruote, quando nel 1971 venne fondato da due appassionati lombardi a Paderno Dugnano, nell’hinterland milanese per costruire motociclette da off-road di buon successo, ma per poi chiudere l’avventura nel 1984. Oggi SWM, dal 2014 entrata nella galassia del colosso cinese Shineray e distribuita in Italia da Campello Spa, raddoppia le ruote e, fermo restando la sua produzione di motociclette, presenta un’intera gamma di SUV costruiti nel Paese asiatico, che si inseriscono in diversi segmenti di mercato. Lo fa con la precisa missione di proporre veicoli dallo stile piacevole e con tecnologia di bordo attuale, che rispondano alle diverse esigenze dei clienti e a un prezzo competitivo, tanto che tutta la gamma è compresa fra circa 20.000 e 27.000 euro. Quindi, spazio a ben quattro modelli, che consolidano la partnership tra l'azienda italiana attiva da oltre 50 anni nel mondo automotive e il gruppo cinese iniziata con l'importazione e la distribuzione dei veicoli commerciali X30L EV. Oggi vediamo i moderni G01 e G01F (più sportivo), lo spazioso G03F, e lo sport utility più grande G05, gli ultimi due con abitacolo per sette passeggeri. Ma evoluzione è la parola d’ordine, quindi, SWM ha già in rampa di lancio una variante “speciale” ovvero quella con motore di trazione elettrico G03F EDi, che debutterà tra qualche mese. Allora, conosciamoli più in dettaglio.

Gamma SUV by SWM: il modello G01 moderno dal look piacevole

Debutto sul mercato italiano per questo modello di medie dimensioni che misura 4,61 metri di lunghezza, 1,86 metri in larghezza, 1,73 metri in altezza e 2,75 metri di passo. Il nuovo SWM G01 è equipaggiato con un motore quattro cilindri turbo-benzina 1.5, capace di erogare 133 CV di potenza (139 CV con cambio automatico DCT) e 212 Nm di coppia massima. Il consumo nel ciclo combinato WLTP è di 7,2 litri/100 km (8,9 litri/100 km con cambio 7DCT). Questo modello porterà in dote anche l’interessante versione a GPL. Lo stile si basa su linee attuali, dove spicca la grande calandra accompagnata dai fari a LED piuttosto affusolati e prese d’aria più basse. Un profilo con proporzioni equilibrate si chiude in una coda con portellone abbastanza verticale e fari raccordati da una sottile barra cromata.

Gamma SUV by SWM: l'abitacolo confortevole di G01INTERNI CONCRETI E ROBUSTI L’abitacolo è definito da un buono spazio per cinque passeggeri e i bagagli (970/1.600 litri), dove si percepisce una qualità costruttiva forse non pari alle rivali europee, ma comunque apprezzabile. Quello che piace è che tutti i comandi sono alla portata e facili da usare, con il display da 10” a centro plancia per la gestione dei servizi di bordo. Ci sono anche connettività Bluetooth, prese USB e, a seconda dell'allestimento, sistemi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia, il rilevamento dei punti ciechi e la telecamera 360°.

Gamma SUV by SWM: il modello più sportivo G01FLO SPORT UTILITY PIÙ ''ATLETICO'' La variante G01F non è altro che l’alter ego… più atletico, con una lunghezza di 4,67 metri e un design più sportivo grazie a un paraurti anteriore che incorpora una maxi griglia nera lucida e a prese d’aria più grandi. Questi sono gli elementi principali che ne caratterizzano il look in maniera più incisiva. Gli interni si distinguono a livello di qualità percepita con rivestimenti morbidi e tessuti tecnici o in pelle. Il motore rimane lo stesso, ma c'è solo il cambio automatico a disposizione, quindi la potenza è di 139 CV per 212 Nm di coppia e consumo combinato WLLTP di 8,9 litri/100 km. Prezzo a partire da 23.990 euro per la versione standard (25.990 con ccambio DCT) e 26.990 euro per la variante sportiva.

Pronto al debutto anche il modello SWM G03F che entra di slancio nella nicchia dei SUV a sette posti di medie dimensioni con una lunghezza di 4,61 metri, per 1,82 metri di larghezza e 1,83 metri di altezza. Un modello interessante, definito da un look robusto con tratti squadrati, sottolineato da un frontale imponente e con il grande logo SWM sulla calandra. Gli interni sono molto concreti e con un buon livello di finiture. Ma il valore aggiunto è l’ultima fila di sedili che porta a sette il numero massimo di passeggeri. Lato infotainment, troviamo un display centrale da 7” con il quale si comandano tutte le funzioni disponibili. Per esempio, abbiamo il mirroring per lo smartphone e prese USB per accedere ad applicazioni di intrattenimento come Spotify e telecamera posteriore di parcheggio.

Gamma SUV by SWM: lil versatile modello G03F, adatto al tempo liberoMOTORE A BENZINA ASPIRATO Questo modello è proposto con il motore a benzina 1.5 aspirato da 110 CV e 155 Nm di coppia massima. In questo caso, troviamo un cambio manuale a cinque marce, che trasferisce potenza e coppia sulle ruote anteriori. Il consumo combinato WLTP è di 7,2 litri/100 km. Come altri modelli della gamma, anche G03F è omologato Euro 6e ed compatibile con la trasformazione ad alimentazione GPL.

Promette versatilità e buone performance l'ammiraglia della gamma, SWM G05, grazie a un motore brillante e ottimo spazio a bordo. Si tratta del modello a ruote alte più grande, con una lunghezza di 4,75 metri, una larghezza di 1,86 metri, un’altezza di 1,78 metri e un passo di 2,75 metri. Misure che permettono di ospitare fino a sette passeggeri in un ambiente piacevole, elegante e con finiture di qualità. Il design esterno non lascia spazio alla fantasia, semmai è piacevole per le forme piuttosto squadrate e imponenti. Su tutto c’è una calandra taglia XL con profilo cromato che la impreziosisce. I cerchi in lega leggera da 18” regalano un po’ di muscoli ai fianchi e la coda chiude sul portellone con un taglio verticale. Voto più al look, che non spicca per originalità, ma per forme equilibrate e gradevoli.

Gamma SUV by SWM: l'ammiraglia della famiglia sport utility, G05UN AMBIENTE CHE SA DI “PREMIUM” Dentro si respira un’aria più lussuosa rispetto agli altri modelli in gamma. Ci sono rivestimenti in pelle con cuciture a contrasto per i comodi sedili (quello sinistro regolabile elettricamente) e sulla versione 7DCT anche riscaldabili al pari del volante. Troviamo a bordo anche finiture cromate e accenti in elegante nero, oltre all’ampio spazio per tutti, compresi i bagagli grazie al baule che secondo la scheda tecnicva si espande da 562 a 1.627, fino a 3.024 litri. Dinanzi a guidatore e passeggero anteriore troviamo un cockpit con un ampio quadro strumenti digitale e un touchdisplay verticale da ben 12” di diagonale per l’infotainment. Lato connettività ci sono il mirroring per gli smarphone Apple e Andorid, la connessione internet e le prese USB. Lato tecnologia troviamo il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control e anche il sistema Keyless per accesso e avviamento senza chiave, oltre alle telecamere di parcheggio a 360°.

Gamma SUV by SWM: il ponte di comando full digital di G05UN MOTORE PER DUE TRASMISSIONI Il SUV di casa SWM monta un quattro cilindri turbo-benzina di 1,5 litri Euro 6e come altri modelli della gamma. Disponibile con cambio manuale oppure con un efficiente automatico DCT a sette rapporti, questa unità eroga una potenza massima di 139 CV per una coppia massima di 230 Nm con il cambio manuale e 212 Nm con quello automatico. Un motore che non chiede troppo in cambio in rapporto a dimensioni e peso (circa 1.600 kg) con un valore di 8,5 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP. Il listino è di 23.890 euro per il G05 con cambio manuale e 25.890 euro per quello con cambio DCT, sempre con garanzia di cinque anni o 100.000 km.

Con G03F EDi, il costruttore cinese esplora il mondo dei SUV elettrici in una maniera, se non del tutto esclusiva, decisamente efficace. Questo modello potremmo definirlo un BEV, poiché il motore di trazione è 100% a elettricità con una batteria da 8,8 kWh che lo alimenta. Per ricaricare l’accumulatore c’è un motore termico a ciclo Atkinsons plug-in hybrid da 95 CV e 126 Nm che funge, appunto, da generatore per un'autonomia complessiva fino a 1.000 km. Il vantaggio deriva dal fatto che la batteria del sistema può anche essere ricaricata ''alla spina'' e la percorrenza solo in EV arriva a 50 km. La potenza del motore di trazione sincrono a magneti permanenti è di 105 kW (143 CV) per una coppia massima di 210 Nm, sufficienti per offrire buone prestazioni a questo sport utility.

Gamma SUV by SWM: anteprima del modello con motore di trazione EV G03F EDiDENTRO, IL VALORE AGGIUNTO È LO SPAZIO In abitacolo, largo a cinque o sette passeggeri nella configurazione 2+2+3, accolti nei 4,61 metri di lunghezza, 1,82 metri di larghezza e 1,83 metri di altezza e in un ambiente concreto, con buone finiture complessive. Il bagagliaio è molto versatile con una capacità variabile di 165/705/1.564 litri. Per la gestione delle funzioni di bordo abbiamo un display da 10,25” di diagonale con connettività Bluetooth, mirroring per cellulari Apple e Android, oltre a prese USB per smartphone e tablet. Arricchiscono il pacchetto accessori il sistema Keyless e il tetto apribile. G03F EDi è l'unico della gamma SWM a essere gudabile da neopatentati. Svelato in anteprima in occasione dell'incontro con la stampa di settore, la data di lancio è prevista per il 2025, quando saranno rivelati anche i prezzi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/10/2024