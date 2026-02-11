Eventi moto

Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer: a Moto Expo Piacenza l'edizione 2026. Info e prezzi

Avatar di Michele Perrino, il 12/02/26

3 ore fa - A Moto Expo Piacenza è tempo di "Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer" 2026

Andrà in scena questo weekend a Moto Expo Piacenza l'edizione 2026 della fiera di Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer: info e prezzi

Dopo il successo dello scorso anno al Moto Expo Piacenza torna Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer, la fiera dedicata non solo alle mitiche 125 e 250 a miscela, ma anche alle moto che hanno fatto la recente storia del motociclismo. Scopriamo allora tutto di questo evento, le date, gli orari, le moto esposte i biglietti e i loro prezzi.

Moto Expo Piacenza: ''Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer'' edizione 2026

La fiera di Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer si terrà i prossimi sabato 14 e domenica 15 febbraio presso l'area del Moto Expo Piacenza, con orario 9,30-18,00. Ovviamente sarà una festa delle moto 2 tempi, dalle 125 Honda NSR, Aprilia RS e Cagiva Mito, fino alle RS 250 e RGV Gamma, con una spettacolare 500 da GP, la Cagiva C594 di John Kocinski. Oltre a loro altri pezzi di storia recente a 4 tempi, le youngtimer appunto, come le mitiche Ducati 748/916 opera di Massimo Tamburini, ma anche le Aprilia RSV e le mitiche Honda della serie RC, tanto per dirne alcune. Domenica, tra i tanti ospiti presenti, ci sarà l'ex pilota MotoGP Marco Melandri.

Come arrivare

Per arrivare all'Expo Piacenza in auto c''è l'autostrada A1 uscita Piacenza Sud. Dalla stazione ferroviaria di Piacenza è presente l'autobus di linea N.19 da e per il polo fieristico. L'aereoporto più vicino, Milano Linate, dista 70 km. Dalla Stazione Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi si procede in direzione Piacenza.
 

Biglietti

Moto Expo Piacenza - Due tempi bei tempi & Youngtimer: alcune Ducati

Insomma, se siete nati negli anni 80-90 sarà un ritorno ai tempi che furono e alle moto sognate – o magari guidate – negli anni della giovinezza. L'ingresso, a pagamento, ha un prezzo, in prevendita web, di 12,60 euro (potete acquistarlo qui). Per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito Due Tempi Bei Tempi, oppure il sito di Piacenza Expo, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/02/2026
