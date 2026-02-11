Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer: a Moto Expo Piacenza l'edizione 2026. Info e prezzi

Dopo il successo dello scorso anno al Moto Expo Piacenza torna Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer, la fiera dedicata non solo alle mitiche 125 e 250 a miscela, ma anche alle moto che hanno fatto la recente storia del motociclismo. Scopriamo allora tutto di questo evento, le date, gli orari, le moto esposte i biglietti e i loro prezzi.

Moto Expo Piacenza: ''Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer'' edizione 2026

La fiera di Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer si terrà i prossimi sabato 14 e domenica 15 febbraio presso l'area del Moto Expo Piacenza, con orario 9,30-18,00. Ovviamente sarà una festa delle moto 2 tempi, dalle 125 Honda NSR, Aprilia RS e Cagiva Mito, fino alle RS 250 e RGV Gamma, con una spettacolare 500 da GP, la Cagiva C594 di John Kocinski. Oltre a loro altri pezzi di storia recente a 4 tempi, le youngtimer appunto, come le mitiche Ducati 748/916 opera di Massimo Tamburini, ma anche le Aprilia RSV e le mitiche Honda della serie RC, tanto per dirne alcune. Domenica, tra i tanti ospiti presenti, ci sarà l'ex pilota MotoGP Marco Melandri.

Come arrivare

Per arrivare all'Expo Piacenza in auto c''è l'autostrada A1 uscita Piacenza Sud. Dalla stazione ferroviaria di Piacenza è presente l'autobus di linea N.19 da e per il polo fieristico. L'aereoporto più vicino, Milano Linate, dista 70 km. Dalla Stazione Milano Centrale o Milano Porta Garibaldi si procede in direzione Piacenza.



Biglietti

Moto Expo Piacenza - Due tempi bei tempi & Youngtimer: alcune Ducati

Insomma, se siete nati negli anni 80-90 sarà un ritorno ai tempi che furono e alle moto sognate – o magari guidate – negli anni della giovinezza. L'ingresso, a pagamento, ha un prezzo, in prevendita web, di 12,60 euro (potete acquistarlo qui). Per maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata del sito Due Tempi Bei Tempi, oppure il sito di Piacenza Expo, cliccando qui.

