Suzuki presenta la nuova GSX-R125 2026: novità e prezzi

Dopo il ritorno di GSX-R1000R, Suzuki nel 2026 riporta in vita anche GSX-R125, la piccola sportiva guidabile a 16 anni con patente A1. Scopriamo le novità e il prezzo della ottavo di litro giapponese.

Suzuki GSX-R125 2026: novità e prezzo

La piccola GSX-R125 2026 monta un motore monocilindrico DOHC raffreddato a liquido da 15 CV e 11,5 Nm dal rapporto alesaggio/corsa di ispirazione racing: le quattro valvole e il rivestimento del cilindro SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material) derivato dalle competizioni, promettono prestazioni costanti, leggerezza e affidabilità. La GSX-R125 si affida al telaio a tubi, forcella telescopica e monoammortizzatore, mentre l'impianto frenante con ABS Bosch è composto da due dischi a margherita da 290 mm e 187 mm, il cui compito è arrestare i 134 kg di peso in ordine di marcia. Completano il quadro di questa piccola 125 le luci full LED, il sistema Suzuki Easy Start con avviamento keyless e la strumentazione full LCD. La GSX-R125 2026 è venduta al prezzo di 4.190 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito Suzuki, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/02/2026