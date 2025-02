Moto Expo Piacenza 2025: il due tempi è ancora vivo!

La seconda edizione del Moto Expo Piacenza-Due tempi Bei tempi & Youngtimer è stato un autentico successo. Scopriamo allora tutti i numeri, le moto, gli ospiti e le foto della Fiera dedicata agli appassionati delle due ruote sportive e da competizione degli anni 80, 90 e 2000.

Moto Expo Piacenza - Due tempi bei tempi & Youngtimer: le Aprilia RS 250

Durante le due giornate di Moto Expo Piacenza sono stati circa 11.000 i visitatori, un risultato che fa registrare un +55% rispetto alla prima edizione. Merito delle oltre 600 moto da strada, da pista, da cross e da enduro – per la prima volta in Fiera – messe in mostra da Piacenza Expo e dal club Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer, ma anche dei tanti ospiti.

Reggiani con la ''sua'' Aprilia RS

Da Nico Cereghini, mattatore della giornata inaugurale, a Loris Reggiani, passando per Loris Capirossi, Garret Gerloff, pilota americano che nel 2025 correrà nel Mondiale Superbike con Kawasaki e l’endurista piacentino Paolo Fellegara, vincitore nel 1989 della Sei Giorni Internazionale di Enduro che ha assegnato all’Italia il titolo di campione del mondo a squadre. Tra gli ospiti del Moto Expo 2025 anche Guido Meda che ha affiancato sul palco Max Temporali: ''Un evento davvero unico di cui ho tanto sentito parlare negli ultimi giorni e che per questo ho voluto vedere di persona. Le attese non sono state tradite perché ho visto tante moto fantastiche, esemplari rarissimi ma anche tantissimi appassionati visibilmente soddisfatti di ciò che hanno trovato qui in fiera. Complimenti agli organizzatori''.

“Queste testimonianze positive fatte da persone realmente competenti – ha commentato il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – non solo ci inorgogliscono ma ripagano anche l’importante lavoro organizzativo fatto da Piacenza Expo insieme ai soci del club “Due tempi bei tempi”, a cui va la nostra gratitudine per questa costruttiva sinergia”.

“Con tutti i nostri soci e con Piacenza Expo – ha evidenziato il Presidente del club Due Tempi Bei Tempi, Franco Boscarato – abbiamo svolto un lungo e accurato lavoro per preparare al meglio questa seconda edizione, ma devo ammettere che i risultati raggiunti vanno decisamente oltre alle aspettative. Un evento riuscitissimo, non solo per l’elevato numero e la qualità dei mezzi esposti, ma anche grazie alla credibilità e all’entusiasmo degli ospiti che hanno voluto gratificarci con la loro presenza. Piacenza si candida a pieno titolo ad essere la capitale delle moto a due tempi”.

VEDI ANCHE