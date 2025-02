Moto Expo Piacenza 2025 "Due tempi bei tempi": le moto, gli orari e i prezzi della fiera

Questo fine settimana Moto Expo Piacenza ''Due tempi bei tempi & Youngtimer'' prenderà vita per l'edizione 2025. Scopriamo tutto sull'evento motociclistico, le moto esposte, il programma, gli ospiti, orari e prezzo d'ingresso.

Saranno oltre 600 le moto sportive e da competizione esposte nei 3 padiglioni, per 120 stand e una superficie di 15.000 metri quadrati. Due tempi bei tempi & Youngtimer - Moto Expo Piacenza, accoglierà le mitiche 125, 250 2T di Aprilia, Cagiva – e non solo – che imperversavano negli anni 80 e 90, ma anche le sportive più grandi, fino agli anni 2000.

Moto Expo Piacenza 2025: i padiglioni e l'area esterna

I diecimila metri quadrati del Padiglione 1, oltre al palco centrale per le interviste, ospiteranno le iconiche moto da strada e alcuni prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike, mentre il Padiglione 2 sarà dedicato al mondo del cross e dell’enduro con tanti modelli anni 80-90 e 2000. Nell’area espositiva esterna, invece, gli organizzatori hanno allestito due vere e proprie scuole di avviamento alla moto, con mezzi stradali e da enduro, dedicate ai bambini e ai visitatori più giovani.

L’edizione 2025 della manifestazione, cresciuta rispetto a quella d’esordio dello scorso anno, permetterà ai visitatori di ammirare da vicino i tantissimi esemplari esposti ma anche di visitare la “Galleria italiana del tempo” – esposizione di moto, auto e camion dal 1965 a oggi – e ascoltare gli aneddoti su Valentino Rossi di Nico Cereghini (che sabato alle 11.30 presenterà il suo libro dedicato al “Dottore” intitolato L’importante è divertirsi). Ci sarà anche Max Temporali che intervisterà Loris Capirossi.



“Ringrazio Piacenza Expo e il club 'Due tempi bei tempi' per aver portato nella nostra città un evento di nicchia che richiamerà sicuramente tantissimi appassionati da tutta Italia – ha detto in conferenza stampa l’Assessore al Bilancio del Comune di Piacenza, Gianluca Ceccarelli–. Piacenza Expo ha la capacità di progettare eventi fieristici di grande richiamo che contribuiscono a creare interesse e indotto per il nostro territorio”.



“Gli straordinari risultati ottenuti nel 2024 – ha commentato il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli– ci hanno indotto a investire ulteriormente su questo evento, che grazie anche alle competenze e all’entusiasmo del club “Due tempi bei tempi”, è diventato in poco tempo un punto riferimento in ambito nazionale per tutti gli appassionati delle due ruote sportive. Un ricco evento espositivo che conferma la presenza di Piacenza nella Motor Valley italiana”.

“Ringrazio Piacenza Expo per aver creduto fin dall’inizio in questo evento – ha aggiunto il Presidente del club 'Due tempi bei tempi', Franco Boscarato– così come ringrazio tutti i soci del nostro club per l’importante lavoro organizzativo e relazionale messo in campo. Al di là dei numeri, sicuramente importanti, l’autentico valore aggiunto di questa mostra è rappresentato dall’altissima qualità e dalla rarità dei mezzi esposti, esemplari non sempre reperibili sul mercato. Un grazie a Max Temporali, che anche quest’anno sarà la voce narrante di Moto Expo Piacenza, e a tutti gli ospiti internazionali che hanno subito capito l’importanza e la particolarità di questo evento”.

L'appuntamento con Moto Expo Piacenza 2025 - Due tempi bei tempi & Youngtimer è per sabato 8 e domenica 9 febbraio a Piacenza Expo, dalle 9,30 alle 18. L'ingresso, a pagamento, ha un costo di 12 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Piacenza Expo e quello di Due tempi bei tempi.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/02/2025