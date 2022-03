GP Bahrain 2022: risultati prove libere

Tutti i risultati del weekend di apertura della stagione 2022, in programma sul circuito di Sakhir

SI PARTE! La nuova era della F1, con le monoposto rivoluzionate dal regolamento tecnico introdotto a partire da quest'anno, parte con il GP Bahrain 2022. Il circuito di Sakhir ci darà finalmente le prime risposte concrete, dopo che i test invernali hanno aumentato la curiosità riguardo i nuovi rapporti di forza in pista. Nella passata stagione, sotto i riflettori andò in scena il primo capitolo del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il britannico uscito vincitore e le prime polemiche per un sorpasso fuori dai limiti del circuito effettuato dall'olandese.

RISULTATI GP BAHRAIN 2022

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

F1 GP BAHRAIN 2022, RISULTATI PL1

Risultati a partire dalle 14:05 ora italiana

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/03/2022