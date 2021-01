DOPPIETTA HONDA L'edizione 2021 della Dakar si è aperta con il breve prologo di 11 km cronometrati disputato a Jeddah. Nella categoria Moto, il più rapido è stato il vincitore dell'edizione 2020 del rally raid, lo statunitense Ricky Brabec. La Honda ha ottenuto subito una doppietta, visto che alle spalle del campione in carica si è piazzato Joan Barreda, staccato di appena sei secondi. Completa il podio di giornata l'australiano Daniel Sanders, portacolori del team ufficiale KTM.

TUTTI IN UN MINUTO Per evitare eccessivi giochi tattici volti ad ottenere una miglior posizione di partenza nella tappa di domani, i tempi di oggi - e i relativi distacchi - sono stati moltiplicati per 4. I ritardi restano comunque contenuti anche per gli altri favoriti della vigilia partiti con maggior calma, come ad esempio Pablo Quintanilla e Toby Price, rispettivamente ottavo e nono con 22'' di ritardo dal vincitore. Tra i big il più attardato è stato Sam Sunderland, 26esimo con 54'' di distacco. Da segnalare il 32esimo tempo di Laia Sanz, mentre tra i piloti italiani il migliore è stato Maurizio Gerini, 52esimo a 1'50''. Domani si comincia a fare sul serio, con i 345 km della prima tappa, di cui ben 277 cronometrati.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA PROLOGO JEDDAH - JEDDAH

POS PILOTA MOTO DISTACCO 1 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 2 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 00' 06'' 3 DANIEL SANDERS KTM FACTORY TEAM + 00H 00' 13'' 4 ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 00' 14'' 5 SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00H 00' 16'' 6 ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 00' 17'' 7 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 00' 20'' 8 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 00' 22'' 9 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00H 00' 22'' 10 JOAQUIM RODRIGUES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY + 00H 00' 23''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO PROLOGO