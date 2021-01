BIS DI SAINZ Il vincitore della passata edizione, lo spagnolo Carlos Sainz, e il suo fido copilota Lucas Cruz, sono giunti vittoriosi ad Ha'Il, al termine della sesta tappa di questa Dakar 2021. L'equipaggio della Mini ha preceduto il sorprendente saudita Yazeed Al Rajhi su Toyota e Nasser Al-Attiyah, sempre su Toyota, he resta secondo in classifica e rosicchia appena 18 secondi sui leader di questa edizione: Stephane Peterhansel-Edouard Boulanger. In classifica, infatti, il duo francese può contare ancora su 5 minuti e 53 secondi di margine sullo qatarino della Toyota, e oltre 40 minuti su Sainz, che ha rafforzato con la vittoria di oggi la terza piazza in classifica sul team del polacco Jakub Przygolski, oggi quinto e ormai staccato di 31 minuti dallo spagnolo.

AHI SEBASTIEN! Ma il protagonista in negativo di giornata è stato Sebastian Loeb, la leggenda dei rally che con il suo navigatore Daniele Elena è stato costretto a fermarsi dopo appena 97 km dal via per il cedimento di un braccetto della sospensione della sua BRX. L'equipaggio del team Bahrain Raid Xtreme è stato riportato al bivacco per le riparazioni, e non risulta ancora ritirato dalla corsa. Chi ha invece dovuto alzare bandiera bianca è stato l'argentino Orlando Terranova, a causa di un guasto irreparabile sulla sua Mini. Domani è previsto un giorno di riposo, mentre domenica si ripartirà alla volta di Sakaka per una settima tappa da 737 km. La tappa di oggi è invece partita in ritardo di 90 minuti per consentire ai tanti equipaggi che avevano avuto problemi ieri, di riparare al meglio le loro auto, ed è stata accorciata di un centinaio di chilometri in totale.

🚗 10th in the GC this morning, @SebastienLoeb has broken a suspension arm after 97 km. He is awaiting his assistance team and will lose a precious time today.#Dakar2021 pic.twitter.com/vZUTWdlEOe — DAKAR RALLY (@dakar) January 8, 2021

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 6 (AL QAISUMAH-HA'IL, 348 KM)

Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1 CARLOS SAINZ X-RAID MINI JCW TEAM 03H 38' 27'' LUCAS CRUZ 2 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA 03H 42' 30'' + 00H 04' 03'' DIRK VON ZITZEWITZ 3 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 03H 45' 43'' + 00H 07' 16'' MATTHIEU BAUMEL 4 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM 03H 46' 01'' + 00H 07' 34'' EDOUARD BOULANGER 5 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM/OVERDRIVE 03H 52' 48'' + 00H 14' 21'' TIMO GOTTSCHALK 6 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING 03H 57' 43'' + 00H 19' 16'' TAYE PERRY 7 NANI ROMA BAHRAIN RAID XTREME 03H 58' 00'' + 00H 19' 33'' ALEXANDRE WINOCQ 8 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING 04H 00' 47'' + 00H 22' 20'' ALEX HARO BRAVO 9 CYRIL DESPRES ABU DHABI RACING 04H 04' 12'' + 00H 25' 45'' MICHAEL HORN 10 VLADIMIR VASILYEV X-RAID TEAM 04H 04' 38'' + 00H 26' 11'' DMITRO TSYRO

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 6