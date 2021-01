BARAGWANATH TRA LE TOYOTA Il prologo di 11 km che ha aperto la Dakar 2021 si è concluso tra le auto con un primo post ex aequo tra la Toyota di Nasser Al-Attiyah e la Century di Brian Baragwanath. La vittoria è però andata al qatariota che ha ottenuto la sua prestazione prima del sudafricano, il quale ha comunque spezzato il poker che le Hilux 4x4 stavano realizzando, con Yazeed Al Rajhi, Jakub Przygonski e Bernhard Ten Brinke tutti piazzati alle spalle del duo di testa, raccolti in una manciata di secondi.

SAINZ PARTE MALE Alle spalle dei primi 5, a interrompere la sequenza di Toyota troviamo la Mini di Orlando Terranova. Nella top10 anche un altro atteso protagonista, il nove volte campione del WRC Sebastien Loeb che si presenta al via con l'Hunter preparato dalla Prodrive di David Richards. Alle sue spalle altri attesi protagonisti di questa edizione: quattordicesimo il plurivincitore Stephane Peterhansel su Mini, quindicesimo il compagno di squadra di Loeb, Nani Roma. Un po' più staccato il vincitore dell'edizione 2020, Carlos Sainz: lo spagnolo è subito incappato in una foratura che lo ha fatto chiedere 28esimo, a 36 secondi dai leader. Domani la prima tappa da Jeddak a Bisha, 345 km di cui 277 cronometrati, permetterà di definire meglio i valori in campo in questo avvio di Dakar 2021.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA PROLOGO E GENERALE