KTM PROTAGONISTA Dopo il breve prologo di ieri, la Dakar 2021 è entrata nel vivo e subito si assiste ai consueti colpi di scena e ribaltoni in classifica. A trionfare nella Jeddah-Bisha è Toby Price, che conquista così il tredicesimo successo parziale in carriera. Alle sue spalle si piazza Kevin Benavides su Honda, mentre la giornata trionfale della KTM è completata da Matthias Walkner, Sam Sunderland e lo spagnolo Lorenzo Santolino che occupano le posizioni dalla terza alla quinta. I cinque occupano anche le medesime posizioni in classifica generale, con Price che ha 23 secondi di vantaggio su Benavides.

GLI SCONFITTI DI OGGI Giornata difficile invece per Ricky Brabec, campione uscente e vincitore del prologo. L'americano ha pagato a caro prezzo essere il primo nell'ordine di partenza, accusando subito diversi minuti di ritardo nella prima parte dei 277 km cronometrati in programma oggi. Il pilota della Honda ha fatto segnare solo il 73esimo tempo al primo intermedio dopo 13 km, accusando una dozzina di minuti di ritardo da Price e chiudendo infine a oltre 18 minuti. Non sono andati molto meglio altri due dei favoriti: Joan Barreda ha pagato oltre 15 minuti, così come Pablo Quintanilla. Tra i protagonisti di giornata segnaliamo Xavier de Soultrait, transitato primo dopo 71 e 92 km e ancora terzo dopo 222: problemi di navigazione lo hanno relegato al sesto posto sul traguardo.

SANZ IN RITARDO Tra gli italiani, il migliore è stato nuovamente Maurizio Gerini, giunto al traguardo in sella alla sua Husqvarna con un ritardo di 44. In classifica generale è ora 40esimo. Non è andata molto meglio Laia Sanz, in difficoltà soprattutto nella seconda parte di tappa e che ha pagato ben 36 minuti a Price. Domani è in programma la Bisha-Wadi Ad-Dawasir di 457 km, di cui 228 cronometrati, durante la quale cominceranno ad essere protagoniste le dune.

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 1 JEDDAH-BISHA

POS PILOTA MOTO DISTACCO PENALITA' 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 2 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 + 00H 00' 31'' 3 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00H 00' 32'' 4 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM + 00H 02' 03'' 5 LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY + 00H 04' 23'' 6 XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING + 00H 04' 35'' 7 FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM + 00H 04' 48'' 8 SKYLER HOWES BAS DAKAR KTM RACING TEAM + 00H 05' 25'' 9 LUCIANO BENAVIDES ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING + 00H 07' 37'' 00H 01' 00'' 10 MARTIN MICHEK ORION - MOTO RACING GROUP + 00H 08' 10''

DAKAR MOTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 1