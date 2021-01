OFFENSIVA AL-ATTIYAH Ieri aveva perso ben 12 minuti dai due grandi rivali di casa Mini. Oggi, nella seconda tappa del Rally Raid Dakar 2021 – la Bisha-Wadi Ad Dawasiri di 657 chilometri di cui ben 457 di prova speciale – parte la controffensiva Toyota guidata dal super specialista Nasser Al-Attiyah, capace di centrare il secondo successo di questa edizione dopo quello (poco significativo) del prologo di Jeddah. Il forte pilota del Qatar si è infatti imposto in 4 ore, 3 minuti e 14 secondi, rifilando poco più di due minuti e mezzo a uno dei suoi storici competitor, il francese Stephane Peterhansel, seguito a ruota dal campione uscente e compagno di squadra Carlos Sainz.

MINI IN VETTA Proprio il transalpino approfitta dei circa 7 minuti persi (9’17” dal leader Al-Attiyah) dal papà del prossimo pilota Ferrari F1 per prendersi per la prima volta la leadership della classifica generale di questa edizione 2021 del mitico rally raid. Carlos Sainz, che nelle fasi finali della tappa ha dovuto fronteggiare un calo di potenza dal motore che spiega in parte il ritardo a parità di mezzo, mantiene comunque la seconda piazza con 6’37” di gap dall’amico e compagno di casa Mini. Il vincitore della frazione odierna Al-Attiyah porta invece la sua Toyota Hilux al terzo posto assoluto con 9’14” da Peterhansel.

LOEB PERDE TERRENO Continua a perdere terreno, dopo le prime tappe decisamente negative, anche la leggenda del Wrc, Sebastien Loeb, sesto di giornata a quasi 17 minuti dal battistrada di casa Toyota. Il nove volte campione del mondo rally è in netto credito con la fortuna dopo aver patito qualche problema di troppo sulla sua Brx Hunter, che lo portano in settima posizione assoluta a ben 36 minuti e 40 secondi dal leader. È ancora forse presto per alzare bandiera bianca, ma è anche chiaro come i rivali (tutti specialisti della categoria) abbiano per il momento una marcia in più.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 2 (BISHA-WADI AD DAWASIR, 685KM)

Pos Pilota Auto Distacco Penalità 1 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING 04h03'14'' MATTHIEU BAUMEL 2 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 02' 35'' EDOUARD BOULANGER 3 CARLOS SAINZ X-RAID MINI JCW TEAM + 00h 09' 17'' LUCAS CRUZ 4 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00h 10' 24'' DIRK VON ZITZEWITZ 5 MATHIEU SERRADORI SRT RACING + 00h 10' 27'' FABIAN LURQUIN 6 SEBASTIEN LOEB BAHRAIN RAID XTREME + 00h 16' 53'' DANIEL ELENA 7 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING + 00h 19' 21'' 00h 02' 00'' TAYE PERRY 8 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM/OVERDRIVE + 00h 19' 49'' 00h 02' 00'' TIMO GOTTSCHALK 9 VLADIMIR VASILYEV X-RAID TEAM + 00h 20' 38'' DMITRO TSYRO 10 BERNHARD TEN BRINKE OVERDRIVE TOYOTA + 00h 21' 38'' TOM COLSOUL

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 2