SUPER PETERHANSEL! Il francese Stephane Peterhansel mette la firma con la sua Mini sulla nona tappa di questa Dakar e con essa piazza anche una buona ipoteca sulla vittoria finale. La strada per Jeddah è ancora lunga, ma quando mancano tre tappe, il vantaggio suo e del copilota Edouard Boulanger sull'equipaggio di Nasser Al-Ayttiah e Matthieu Beaumel è passato dai 4'50 di ieri ai 17'50 di oggi. Una tappa dominata per il duo francofono che mantiene il comando dal primo all'ultimo check point chiudendo con 12 minuti tondi tondi di margine sui rivali diretti e con 12'19'' sull'altra Toyota del Gazoo Racing, quella del sudafricano Gininel De Villers.

SAINZ SI ACCONTENTA Sembra improbabile a questo punto che possa rientrare nella lotta per il primo posto anche la Mini di Calos Sainz e Lucas Cruz, oggi soltanto 11° a 22'30 dalla leggenda francese, che ha sempre ne mirino il 14° trionfo finale (6 in moto e 7 in auto fin qui). Il duo iberico - vincitore nel 2020 - ha comunque ben saldo tra le mani il terzo gradino del podio, a oltre un'ora da Peterhansel ma con anche più di un'ora di vantaggio sul polacco Jakub Przygonski e con 1'40 sulla BRX del connazionale Nani Roma, entrambi in difficoltà oggi. Alle spalle dei primi tre di giornata ci sono infatti tanti outsider, come il saudita Al Rajhi, il sudafricano Baragwanath e il ceco Prokop. Domani 10° e terzultima tappa da Noem ad AlUla, 583 km totali di cui 342 di prova speciale.

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA TAPPA 9 (NEOM-NEOM, 579 KM, 465 KM SS)

POS PILOTA TEAM TEMPO 1 STÉPHANE PETERHANSEL X-RAID MINI JCW TEAM 04H 50' 27'' EDOUARD BOULANGER 2 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING + 00H 12' 00'' MATTHIEU BAUMEL 3 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING + 00H 12' 19'' ALEX HARO BRAVO 4 YAZEED AL RAJHI OVERDRIVE TOYOTA + 00H 12' 44'' DIRK VON ZITZEWITZ 5 BRIAN BARAGWANATH CENTURY RACING + 00H 13' 51'' TAYE PERRY 6 MARTIN PROKOP BENZINA ORLEN TEAM + 00H 16' 37'' VIKTOR CHYTKA 7 CYRIL DESPRES ABU DHABI RACING + 00H 18' 45'' MICHAEL HORN 8 SHEIKH KHALID AL QASSIMI ABU DHABI RACING + 00H 19' 40'' XAVIER PANSERI 9 BENEDIKTAS VANAGAS INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS + 00H 19' 56'' FILIPE PALMEIRO 10 NANI ROMA BAHRAIN RAID XTREME + 00H 21' 39'' ALEXANDRE WINOCQ

DAKAR AUTO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 9